Hastane personeline denge semineri
GAZİANTEPN İHA-ÖZEL MEDİCALPARK GAZİANTEP HASTANESİ SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ KOORDİNATÖRÜ HİLAL ŞAHİN; DENGEMİZ NEDEN BOZULUR?DENGEMİZ BOZULDUĞUNDA BİZE NE OLUR? KİMLİKLERİMİZ VE ZEMİNİMİZİN NEREDE OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ? HAKKINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SUNUMUNU ÖZEL GAZİANTEP MEDİCAL PARK YESEMEK KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRDİ.
Özel Medicalpark Gaziantep Hastanesi personeline hastanenin Sağlıklı Yaşam Merkezi Koordinatörü Hilal Şahin tarafından yaşamda denge konulu seminer verildi.
Hastanenin Yesemek Konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, "Dengemiz neden bozulur. Dengemiz bozulduğunda bize ne olur. Kimliklerimiz ve zeminimizin nerede olduğunu nasıl anlarız" başlıklarıyla Yaşamda Denge konusu detaylı bir şekilde anlatıldı. Seminerde konuşan Sağlıklı Yaşam Merkezi Koordinatörü ve Optimum Denge Modeli Uygulayıcı Danışmanı Hilal Şahin, "Pandemi süreciyle birlikte özellikle hastanede çalışan kişiler daha çok stres yaşamaktadırlar. Bunun gibi hiç beklemediğimiz durumlarda ortaya çıkan olaylar bizim hayat dengemizi bozabileceği için bu durumda anksiyete ve depresyon gibi durumları yaşamamız muhtemeldir. Yaşadığımız bu gibi durumları iyi anlarsak dengemizin neden bozulduğunu ve nasıl tekrar dengeye gelebileceğimizi de biliriz. Çalışanlarımızın bu süreçteki motivasyonlarını artırmak ve yaptıkları işleri daha verimli ve severek yapmaları için bu tür çalışmalara ağırlık vereceğiz" diye konuştu.
Eğitim katılımcıların da katkısıyla etkin ve verimli bir şekilde tamamlandı.
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|31
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|32
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|32
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|31
|32
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|31
|31
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|30
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|31
|26
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|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
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|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
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|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
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|50
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|34
|49
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|34
|45
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|44
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|34
|43
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|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
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|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
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|34
|21
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|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
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|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
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|35
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|35
|57
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|35
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