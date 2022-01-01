Hasta ve yakınlarına moral gecesi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde hasta ve hasta yakınlarına moral amacıyla yeni yıl kutlaması düzenlendi. Hastane yönetimi, doktor ve sağlık çalışanları yeni yıla hasta ve hasta yakınları ile birlikte girerek, 2022 yılının herkese başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Gaziantep Özel ANKA’nde yeni yıl kutlaması düzenlendi. Hasta ve hasta yakınlarına moral vermek için düzenlenen etkinlik keyifli sohbetlerin yapıldığı, yeni yıla dair güzel dileklerin temenni edildiği bir kutlamaya dönüştü. Hastanede yatan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan hastane yönetimi, yeni yılda tüm hastalara ve refakatçilerine acil şifalar diledi. Yeni yılda hastalara moral vermek ve motivasyonlarını artırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren hastane yönetimi, “Türkiye’nin çeşitli illerinden tedavi için ANKA Hastanesi’nde bulunan hastalarımız var. Onları, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamak ve sıkıntılarından bir an olsun uzaklaştırmak istedik. Yeni yılda umarız tüm hastalarımız sağlıklarına kavuşur. Herkese başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk diliyoruz.” dediler

Hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınları da etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, hastane yönetimine teşekkür ettiler. Etkinlik yeni yıl pastası kesilmesinin ardından ufak hediyeler dağıtılarak son buldu.