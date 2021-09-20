Hasat öncesi zeytincilik eğitimleri tamamlandı

Gaziantep’in en önemli değerlerinden birisi olan zeytin ve zeytincilik sektörü için kolları sıvayan Gaziantep Ticaret Odası, yürüttüğü proje kapsamında Gaziantep ve Nizip’te eğitimler düzenledi.

Gaziantep Ticaret Odasının yürüttüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Gaziantep’te Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması Projesi” kapsamında zeytincilikte farkındalığın arttırılması amacıyla Gaziantep ve Nizip’te eğitimler düzenlendi.

GTO’da düzenlenen eğitimde konuşan GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, zeytin ve zeytincilik sektörünün Gaziantep için önemine dikkat çekerek, amaçlarının bu sektördeki bilinci artırarak kaliteli ve katma değerli ürünler üretmek olduğunu söyledi.

Yürüttükleri çalışma ve projelerle zeytincilik sektörüne seviye atlatacaklarını söyleyen Çalışkantürk, “Zeytin ve zeytinyağı sektörü şehrimiz için son derece önemli. Bulunduğumuz coğrafya açısından da son derece şanslıyız. Elimizde çok büyük bir değer var fakat bu değerden yeterince faydalanamıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeyle en önemli amacımız dünyanın en verimli zeytin türlerinden olan yerel türlerimizin kalitesini ve verimliliğini artırmak. Bunun yolu da eğitimden ve farkındalıktan geçiyor” dedi.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Oleolog Mücahit Kıvrak’ın katılımıyla Gaziantep Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Odasında gerçekleştirilen eğitimlerde zeytin ağacı dikimi, budama, hasat, zeytin hastalıkları ve zararlıları, zeytincilikte yeni teknolojiler, depolama ve taşıma yöntemleri başta olmak üzere zeytinciliğe dair tüm konular ele alındı.

Gaziantep Ticaret Borsası, Nizip Ticaret Odası ve Nizip Ticaret Odası ortaklığında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkâmil Ziraat Odası ve Şahinbey Ziraat Odası iştirakiyle sürdürülen ve bölgede zeytinciliğin geliştirilmesinin amaçlandığı proje yılsonuna kadar devam edecek.