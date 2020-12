Hasan Doğru’dan yeni yıl mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yeni yıl münasebetiyle bir kutlama masajı yayımladı.

Gaziantep’in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, 2021 yılının ülkeye, Türk milletine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Başkan Doğru, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, “Her yeni yılla birlikte umutlar tazelenir ve iyimser beklentiler artar. Daha gelişmiş, kalkınmış ve müreffeh bir Türkiye’de yaşamak hepimizin ortak dileğidir. Tamamladığımız 2020 yılında Araban Belediyesi olarak ilçemizin öncelikli ve önemli sorunlarının tespitini yaparak siz saygıdeğer hemşerilerimin günlük hayatını kolaylaştıracak her alanda çözümler geliştirmeye çalışarak projeler hazırladık. 2021 yılının Araban ilçemiz için hazırladığımız projelerle her alanda bir atılım yılı olacağına inanıyorum. Türkiye’nin daha aydınlık yarınlara ulaşması ve daha gelişmiş bir Araban’da yaşamak için hep birlikte çalışmamız, dayanışma içinde olmamız ve kendimize inanmamız gerekiyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü muasır medeniyet düzeyinin üzerine erişme hedefine milletçe birbirimizi sevmemiz, birbirimize kardeşçe yaklaşmamız, dayanışma içinde olmamız, görevimizi, işimizi daha iyi yapmamız, çok çalışmamız halinde daha kolay ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız, dünya lideri Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde önce insan anlayışıyla her zaman olduğu gibi 2020 yılında da haksızlığın ve zulmün karşısında durdu. Gerek diplomatik girişimleri ile gerekse de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm dünyayı hayran bırakan başarılarıyla mazlumların yanında oldu. Türkiye, tüm dünyanın sessizliğe gömüldüğü zamanlarda hakkın sesi oldu. Başta İslam dünyası olmak üzere kanın ve gözyaşının hakim olduğu her yerde, yaralara merhem oldu. Pandemi süreci tüm dünyaya bir kez daha eski Türkiye’nin yerini güçlü bir ülkenin aldığını gördü. Sözde büyük ülkeler virüs karşısında diz çökerken güçlü AK Parti vizyonunu her alanda atılan adımlarla milletimizi mağdur etmedi. İnanıyorum ki, 2021 yılında yeniden kucaklaşacağız. Daha büyük yatırımlara gelişimlere güçlü yarınlara emin adımlarla koşacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle yeni umutlar ve heyecanlarla karşıladığımız 2021 yılının ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa başta sağlık, barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Arabanlı hemşerilerimim yeni yılını kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Covid-19 korona virüs salgınında hayatını kaybeden hemşerilerime Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Tedbirleri elden bırakmayalım maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edelim. Unutmayalım ki alınan tüm tedbirler sağlığımız için özlediğimiz günlere çabucak kavuşmak içindir. Bu vesileyle bu sürecin kahramanı sağlık çalışanlarımıza ayrıca teşekkürü bir borç biliyor, yeni yıllarını kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.