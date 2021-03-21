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Hasan Doğru’dan Nevruz Bayramı mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Nevruz Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

GAZİANTEP 21.03.2021, 14:01
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Hasan Doğru’dan Nevruz Bayramı mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Nevruz Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında 21 Mart tarihinin 2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Nevruz Bayramı olarak ilan edildiğini hatırlatarak Nevruz Bayramı’nı kutladı.

Başkan Doğru mesajında, "Baharın gelişi ile birlikte tabiattaki canlanmanın, doğadaki renklerinin oluşturduğu harmoninin, insan bedeninin ve ruhunun da doğayla birlikte yeniden canlanmasının ve yeryüzünde sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin egemen olduğu bir gün olan Nevruzu büyük bir coşku ile karşılamaktayız. ’Yeni Gün’ anlamına gelen ve insanın doğa ile bütünleşmesini en güzel biçimde simgeleyen, binlerce yıldır Orta Asya, Kafkaslar, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu’da ortak kültürümüzün ayrılmaz bir öğesi olarak günümüze kadar ulaşan ve geçmişten bu yana bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz, kardeş ülke ve topluluklarla aramızdaki tarihsel ve kültürel bağların seçkin bir örneğini oluşturmaktadır. Biz, Türk kültürünün de önemli bir parçası olan Nevruzu hiçbir dil, din, kültür ve etnik gruba ait olmayan, baharın coşkusunu paylaşan, dostluk ve kardeşliği geliştiren, halkları kaynaştırmayı hedefleyen bir ortak değer olarak görmekteyiz. Bu nedenle bizim için Nevruz, bütün renkleri ve dokularıyla dünyanın en güzel coğrafyasında yer alan cennet ülkemizde hiçbir ayrım gözetmeksizin sevmenin bayramıdır. Farklı dil, inanç ve etnik kökene mensup vatandaşlarımızın bir arada huzur içinde yaşadığı, farklı geleneklerin eşsiz bir kültür mozaiği oluşturduğu ülkemizde halkımız, yakılan her Nevruz ateşinin etrafında ele ele gönül gönüle kenetlenerek, ortak duygular içinde buluşarak barış kültürünün yeşermesine katkıda bulunmakta, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde birlik ve beraberliğini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu nedenledir ki coşkusuyla dünyanın tüm halklarına sevgi tohumları ekerek ’dünya barışı’ umutlarını arttıran, dünyadaki birçok topluluk tarafından farklı kültürel etkinliklerle baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz, Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu tarafından Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi’ne 2009 yılında dahil edilmiş ve 2010 yılı ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart’ı ‘Dünya Nevruz Bayramı’ olarak kabul etmiştir. Geçmişle gelecek arasında köprü kuran, sevgi ve hoşgörü ortamında milletleri birbirine yakınlaştıran, birliğimizi güçlendiren ve kültürel zenginliklerimizi koruyan bu gibi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin görevidir. Bu düşüncelerimle başta hoşgörü kenti Arabanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm Türk dünyası ve dünya halklarının Nevruz Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, bu günün birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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