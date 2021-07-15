Gaziantep’te ekmek fırınında çalışan işçinin hamur makinasına kaptırdığı eli, 12 saatte yerine dikildi.

Gaziantep’te geçtiğimiz Pazar günü ekmek fırınında çalıştığı sırada elini hamur makinesine kaptıran işçi Uğur Dündar, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kısa sürede yapılan inceleme ve tetkiklerin ardından acilen ameliyata alınan Dündar’ın kopan eli 12 saat süren başarılı ameliyat ile tekrar yerine dikildi. Dündar sağlığına kavuşurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tek el cerrahı uzmanı olarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev alan Mehmet Vakıf Keskinbıkçı, başarılı bir ameliyata daha imza attı.

Kaza sonrası elini kaybettiğini düşünen ancak ameliyatın ardından tekrardan elini hareket ettirebildiği için mutlu olduğunu dile getiren Uğur Dündar, “İş kazası oldu. Akşam çalışıyordum bir dengesizlik oldu elimi makinaya kaptırdım. Makinada hamur yoğuruyordum. Hamuru dinlendirmeye bırakmıştım. Hamurlar dökülüyordu ben de elimle toplayayım derken elimi bir anda makinaya kaptırdım. Daha sonra hastaneye geldik, hocalarımızdan Allah razı olsun müdahaleyi yaptılar. Her konuda yardımcı oldular. Çok şükür şimdi elimi oynatabiliyorum, Allah emeği geçenlerden razı olsun. Şuanda iyiyim” ifadelerini kullandı.

"Benzer çok olaya müdahale ettik"

El Cerrahı Uzmanı Mehmet Vakıf Keskinbıçkı, benzer çok olaya müdahale ettiklerini belirterek, Uğur Dündar’ın sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Keskinbıçkı, "El cerrahi uzmanı olarak görev yaptığı 2 yıllık dönemde kliniğimize çok sayıda büyük çaplı yaralanma olayları, eksremite (kol-bacak) kopmaları başvurdu. Bu hastamızda aynı şekilde geçtiğimiz Pazar günü çalıştığı ekmek fırınında elini hamur makinasına kaptırmış. Olay sonrası hastanemize gelen hastayı karşıladık, hızlı bir şekilde yaptığımız bir değerlendirme sonrası ameliyata aldık. Yaralanan kolunu replante etmeye karar verdik. Hastaya yapacağımız işlemin acil ve hızlı bir şekilde yapılması gerekiyordu. Eksremite yaralanmalarında özellikle kopmalarda yapılacak olan hızlı girişim çok büyük önem arz etmektedir. Zamanla yarış içerisinde bu işi yapıyoruz. Ekibimle birlikte yaklaşık 12 saat süren başarılı bir ameliyat ile hastanın kopan elini yerine diktik. Şuanda hastanın parmakları hareket etmeye başladı. Herhangi bir dolaşım problemi yok. Yakın zamanda hastayı taburcu etmeyi planlıyoruz. Bölgemizde uzun süredir tek el cerrahı olarak çalıştım. Çevre illerden Şırnak’tan, Kilis’ten, Adıyaman’dan, Kahramanmaraş’tan, Hatay’dan ve Suriye’den bölgemize yoğun bir şekilde yaralılar gelmektedir. Yaklaşık 2 yıllık zaman zarfında 7 tanesi büyük çaplı olmak üzere 60-70 tane ameliyatları başarılı bir şekilde yaptık. Bunlar mutlaka çok büyük bir ekibin çabasıdır. Burada belki ön planda ben görünüyorum ama ameliyathane ekibimiz, idaremiz, hemşire arkadaşlarımız, servis doktorlarımız, servis hemşirelerimizin çok büyük çabaları var. Uykusuz günler geçiriyorlar. Hastaları sağlıklı şekilde görmek, yeniden ellerini uzuvlarını kazandıklarını görmek bu yorgunlukların hepsine değiyor" dedi.

Başarılı ameliyatlarından dolayı Keskinbıçkı’ya teşekkür eden Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen hasta ve yakınlarına da şifa temennisinde bulunarak, "Vakıf bey hastanemizin, ilimizin tek el cerrahı uzmanı. Bu minvalde yaklaşık 10 milyona yakın nüfusa hizmet etmekte. Gecesini gündüzüne katmış bir şekilde özveriyle hizmet etmektedir. Bundan dolayı da kendisine müteşekkiriz. Oldukça başarılı ameliyatlar yapmakta ve biz bu başarılı ameliyatları hem hastaları hem de yakınlarının ilettiği memnuniyetle görüyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.