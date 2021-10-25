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Hamile kadın korona virüsü atlattı

Gaziantep’te ateş, boğaz ağrısı ve şiddetli öksürük şikayetleri ile başvurduğu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde korona virüs olduğu tespit edilen 6 buçuk aylık hamile Tuğba Aksüt, zorlu geçen 2 aylık tedavi sürecinin ardından kendisi de bebeği de sağlığına kavuştu.

GAZİANTEP 25.10.2021, 14:28
Hamile kadın korona virüsü atlattı

Gaziantep’te ateş, boğaz ağrısı ve şiddetli öksürük şikayetleri ile başvurduğu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde korona virüs olduğu tespit edilen 6 buçuk aylık hamile Tuğba Aksüt, zorlu geçen 2 aylık tedavi sürecinin ardından kendisi de bebeği de sağlığına kavuştu.

Ateş, boğaz ağrısı ve şiddetli öksürük şikayetleri ile Medical Park Hastanesi’ne başvuran 6 buçuk aylık gebe Tuğba Aksüt, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç tarafından takibe alındı. Şikayetleri nedeniyle de Doç. Dr. Ender Soydinç tarafından Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine konsültasyonu istendi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak tarafından muayene edilen ve tetkikleri istenen anne adayı Aksüt, Covid-19 pnömonisi tanısı konularak hastaneye yatırıldı. Doç. Dr. Keçik Boşnak tarafından gerçekleştirilen iki haftalık zorlu süreçte yatışı gerçekleştirilen ve yoğun tedavi ile sağlığına kavuşan Tuğba Aksüt şifa ile taburcu edildi.

Aksüt, hastaneye ve doktorlara teşekkür ederek, "Gebeliğim süresince Medical Park Gaziantep’te kontrolüm gerçekleşti Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç ile başarılı bir şekilde 6.5 ayı tamamladık. Solunum sıkıntısı, ateş ve öksürük sebebiyle de Doç. Dr. Vuslat Hanım servise yatışımı gerçekleştirerek iki haftalık tedavi uyguladı. Süreç zorlu olmasına rağmen sonuç oldukça başarılıydı. Koronavirüsü bebeğimle atlattık. Tüm hekimlerime, hastanede geçirdiğim sürede bana yardımcı olan tüm personellere ve hastane yönetimine şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

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