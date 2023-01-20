Haluk Levent Gaziantep’te ücretsiz sahne aldı

Türkiye’de iyilik ve yardımlaşmanın sembolü haline gelen sanatçı Haluk Levent, Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği tarafından eğitime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konserde, şarkıları ücret almadan Gazianteplilere seslendirdi.

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mehmet Emin İnce, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1933’te Gaziantep’i ziyareti sırasında verdiği talimatla kurulan Gaziantep Lisesi’nin, 90’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri oluşumunda Haluk Levent konseri düzenlediklerini söyledi. Şahinbey Kültür ve Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen konseri, sivil toplum kuruluşları başkanları dahil olmak üzere, salonu dolduran sanatseverlerin bilet alarak izlediğini belirten İnce, “Konu eğitime katkı olunca Gaziantep Lisesi Mezunlarının yanı sıra, ücret almadan konser veren Haluk Levent ve Orkestrası da katkı sağladı. Tamamı biletli olarak konser salonunu dolduran eğitim gönüllülerine, Haluk Levent ve orkestrasına teşekkür ederim” dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun da izlediği konserden elde edilen gelirle eğitime katkılarını artırdıklarını kaydeden İnce, “Dernek olarak mensuplarımızın desteği ile Gaziantep Lisesi mezunu olup üniversite eğitimi alan 117 öğrenciye burs veriyorduk. 90’ıncı yıla 90 yeni burs vermek amacıyla düzenlediğimiz konserle hedefimize ulaştık” diye konuştu. Salonu tahsis eden ve her fırsatta destekleriyle yanlarına olan Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu’na şükranlarını sunan İnce, program sonunda Haluk Levent ve sponsor kuruluş temsilcilerine plaket takdim etti.

Gaziantep Lisesinin tarihi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 26 Ocak 1933’te Gaziantep’i ziyaretleri sırasında kent halkı Cumhuriyetimizin Banisi Büyük Atatürk’ten lise açılması talebinde bulunduğunu vurgulayan İnce, sözlerini şöyle tamamladı: “Atatürk, Başbakan İsmet İnönü’ye telgraf göndererek Gaziantep’teki ortaokulun liseye dönüştürülmesi talimatını verirler ve 1 Şubat 1933’te lise açılır. Gaziantep Lisesi, Büyük Atatürk’ün çizdiği yolda yetiştireceği öğrencilerle mezun ve mensuplarını daima gururlandıracak, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından biri olacaktır. Ne mutlu Gaziantep Liseli olanlara. Büyük Atatürk’ün talimatı ile kurulan Gaziantep liseli olmak, her mezun için gurur kaynağıdır.”