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Halil İbrahim Yakar’dan "Manevi Mirasım" değerlendirmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş., Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’ın kitabındaki takdim yazısında, Nurel Taner, ortaya koyduğu bilgi, belge ve fotoğraflarla Gaziantep’in yakın tarihine dair önemli notlar aktardığını ifade etti.

GAZİANTEP 24.12.2020, 18:16
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Halil İbrahim Yakar’dan "Manevi Mirasım" değerlendirmesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş., Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar’ın kitabındaki takdim yazısında, Nurel Taner, ortaya koyduğu bilgi, belge ve fotoğraflarla Gaziantep’in yakın tarihine dair önemli notlar aktardığını ifade etti.

Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kitap hakkındaki değerlendirmesinde, "Akademik, kültürel ve sosyal tarih anlatı ve yazılımlarında son yüzyılda özellikle yerel ve sözlü tarih çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Tarihin resmi alanlarının dışında gelişen ve merkezinde çoğunlukla insan ve mekan ilişkisi yer alan sözlü tarih araştırmaları, sosyal bir olgu olarak günümüzde hızlı bir ivme kazanmıştır.

Manevi Mirasım kitabının yazarı Nurel Taner, ailesi ve yakın çevresi hakkında elde ettiği bilgi, bulgu, belge ve fotoğraflarla bezediği kitabında son yüzyılın ana tarih yazıcılığına önemli katkılar sağlayan ve kronolojik tarihten öte, merkeze insanı koyan yerel aile tarihini yazılımına güzel bir örnek oluşturabilecek bir eser ortaya koymuştur. Amatör ruhla yola çıkıp elde ettiklerini belli bir plan dahilinde kurgulayıp etkili bir öznel anlatımla destekleyen güzide bir eser vücuda getirmiştir. Nurel Taner, çok köklü aile geçmişlerine sahip olan diğer Gaziantepli aileler üzerine yapılacak çalışmalara örnek olabilecek başarılı bir kitaba imza atmıştır. Zira Gazinep,kent kültürüne hizmet etmiş daha önceki diğer yayınlarda da ortaya konulduğu gibi, geçmişten günümüze bilgi, belge ve dökümana önem veren ve geçmişte elde ettiklerini günümüze ve geleceğe taşıma özelliğine sahip kadim bir şehir hüviyetindedir.

Nurel Taner akademik, sosyal ve kültürel olarak bu zamana kadar derlediği, sahip olduğu veya şahitlik ettiği bilgi ve birikiminikendi yaşam tecrübesi süzgeçinden geçirerek analitik bir üslupla,sahip olduğu ailesinin şeceresini yazıya aktarmıştır. Bazen yaşandığı dönemdeki Gaziantep tarihine tanıklık eden ve daha önce hiç yayınlamamış fotoğraflara yer vermiş, bazen unutulduğunu zannettiğimiz adet ve geleneklere kapı aralamış, bazen de geçmişte kendisinde izler bırakan sosyal ve kültürel anektodları dile getirmiştir. Hem anne-baba tarafının aile geçmişinin derinliklerine inerek sosyo-kültürel tahliller yapmış, hem de yaşandıkları dönemin Türkiye ve Gaziantep’ini görsel malzeme ve anlatılarla ortaya koymuştur. Birtarafı Antep savunması sivil teşkilatının ana merkezi durumundaki Heyet-i Merkeziye Başkanı FeritArsan’a diğer tarafı Gaziantep ticaret hayatının önemli simalarından Çitçi ailesine dayandığı için, aslında anlattıkları erken ve sonraki dönem Cumhuriyet Gaziantep’ine de ışık tutmakta ve geçmiş dönemlerdeki Gaziantep’in nasıl da zengin bir hayat tecrübesine sahip olduğunu gözler önüne sermektedir.

Nurel Taner aynı zamanda kendi ailesinde olduğu gibi diğer köklü aile geleneğine sahip ve ellerinde yeteri kadar bilgi, belge ve görsel malzeme bulunan ve bu kitaptan sonra kendi aile tarihlerini yazacak olan kişilere de ortaya koyduğu çalışma planıyla çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Zira Gaziantep aile şecereleri, kuşakların bazen 7-8 karın geriye gidebilecek derecede köklü bir maziye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Nurel Taner, Gaziantep eğitim, kültür ve sosyal tarihine önemli katkılar sağlayacak malzemeleri gün ışığına çıkarmıştır.Gaziantep’in köklü ailelerinden Arsan ve Çitçi ailesinin Gaziantep kültürüne kattıkları etki bu kitap sayesinde gün ışığına çıkıp yeniden hatırlanıyor. Gaziantep’in kültür tarihiyle ilgili daha önce dört kitap yayımlayarak geçmişteki kültürel mirası yeni nesillere aktaran Nurel Taner, büyük bir özveri ve heyecanla toplamış olduğu Arsan ve Çitçi ailelerine ait bilgi, belge, fotoğraf ve efemera görsellerini büyük bir titizlikle bu kitapta okuyucusuna sunmaktadır. Manevi Mirasım kitabı, Gaziantep’teki kitapçılarda satışa sunulmuş olup kısa zamanda da Türkiye genelinde dağıtım ağına katılacaktır" ifadelerine yer verdi.
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