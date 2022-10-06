Halıcılar İstanbul’da toplandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksinde toplanan TİM Halı Sektör Kurulu yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Salahattin Kaplan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda halı sektörünün sorunlarının yanı sıra yeni pazarlara yönelik yürütülmesi planlanan çalışmalar da masaya yatırıldı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün sorunlarını bildiklerini ve çözümü için ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Toplantının verimli geçtiğini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da sektörün Eylül ayında 246 milyon 191 bin dolarlık ihracata imza attığını, Türkiye genelinden Ocak-Eylül 2022 döneminde toplam 1 milyar 981 milyon 284 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaplan toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Halı sektörümüzün pandemi sonrasında ihracatta kısmen düşüş yaşanmış olsa da son aylarda toparlanmaya gittiğini görüyoruz. Diğer sektörlerde olduğu gibi sektörümüzde de global krizlere dayalı önemli sorunlar yaşanıyor. Finansmana erişim, artan işçilik, enerji ve hammadde maliyetlerine kadar her alanda diğer sektörlerde olduğu gibi sektörümüzde de sorunlar yaşanıyor. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda ana başlıklarla sorunlarımızı masaya yatırarak beraberinde çözüm önerilerimizi de sunduk. Elbette ülkemiz için önemli ihraç ürünleri arasında yer alan ve dünyanın en büyük halı üretim merkezi haline gelen Türkiye’de bu sektörün daha çok gelişmesi, ihracatının daha fazla artması yönünde çalışmalarımız ve çabalarımız devam edecektir” dedi.

“Dünya genelinde tanıtım atağı sürecek”

Dünya halı pazarının en önemli üretici ülkesi konumunda yer alan Türkiye’nin halı ihracatını arttırmanın en önemli yolunun yeni pazarlara açılmak olduğunu da ifade eden Başkan Salahattin Kaplan, “İhracatımızı geliştirmenin ve arttırmanın en önemli adımı tanıtımdır. Bu anlamda özellikle Afrika pazarlarına yönelik tanıtım çalışmalarımızı attırarak sürdüreceğiz. Hedef ülkeler olarak belirlediğimiz ülkelere yönelik düzenleyeceğimiz heyet gezilerimizle bu ülkelere ürünlerimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Mevcut pazarlarımızdaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suudi Arabistan’a ihracatımız her geçen gün artıyor. Mevcut pazarlardaki payımızı korurken yeni pazarlarda da etkili olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yenilikçi ürünlerle dünya pazarlarında yer almayı sürdüreceğiz”

Türk halı sektörünün dünya trendlerini yakından takip ettiğini ve yenilikçi ürünlerle nihai tüketiciye hitap edebilmek için halı üretimin ihtiyaçlara göre üretim yaptığını da ifade eden Başkan Salahattin Kaplan, “Gelişen ve değişen dünyada halı algısı ve kullanım alanları da hızla değişiyor. Elbette üreticilerimiz yenilikçi ürünlere yönelirken dünya halı modasını da yakından takip ediyor” diye konuştu.