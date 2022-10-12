Halıcılar 7 kıta 7 ülke projesiyle yeni pazarlara yöneliyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak gündemi değerlendirdi. 2022 yılı Eylül ayında GAHİB üyesi firmaların 192 milyon 85 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiğini ve yılın dokuz aylık sürecinde ise 1 milyar 634 milyon 699 bin dolarlık halının bölgeden dünyanın 151 ülkesine ihraç edildiğini ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, halı üretiminin lideri olan Gaziantep’in liderliğini sürdürebilmesi için yeni pazarlara yöneldiklerini sözlerine ekleyerek “Halı denince dünyada akıllara ilk gelen Gaziantep ve Gaziantep makine halıları. Elbette liderliğimizi sürdürmek, yatırımlarımızın ülkemize yüksek katma değerli dönüşünü sağlamak ve sürdürülebilir ihracat için çalışmalarımızı yoğunlaştırmak zorundayız. 2022 yılının ilk aylarında ihracatımızda görülen düşüş, yerini yavaş yavaş artışa bırakırken bizler de bu süreçleri yeni pazarlarla değerlendirmeye çalışacağız. Birliğimiz tarafından önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek olan 7 Kıta 7 Ülke projesi çerçevesinde farklı kıtalarda belirlediğimiz pilot ülkelere yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor” dedi.

’’Amerika halı ihracatındaki liderliğini koruyor’’

Başkan Zeynal Abidin Kaplan 2022 yılının dokuz aylık sürecinde gerçekleştirilen ihracat rakamları hakkında da bilgiler vererek “Ocak-Eylül 2022 döneminde bölgemizden 151 ülkeye toplam 1 milyar 634 milyon 699 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Bu süreçte ülke gurupları bazında 464 milyon 651 bin dolarla Amerika ülkeleri ilk sırada yer alırken ikinci sırada 298 milyon 474 bin dolarla Ortadoğu ülkeleri ve üçüncü sırada 208 milyon 938 bin dolarla Avrupa ülkeleri yer aldı. Ülke bazlı ihracatta ise ilk sırada 426 milyon 693 bin dolarla Birleşik Devletler, ikinci sırada 91 milyon 477 bin dolarla Irak ve üçüncü sırada 60 milyon 304 bin dolarla Birleşik Krallık yer aldı’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en fazla halı ihracatı Gaziantep’ten gerçekleşiyor

Gaziantep’ten 2022 yılının dokuz aylık sürecinde toplam 1 milyar 665 milyon 616 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kaplan bu rakamla Gaziantep’in açık ara Türkiye’den en fazla halı ihracat gerçekleştiren il olduğunu da ifade etti.

Dünya halı pazarının nabzını tutuyoruz

Halı üretimi gerçekleştiren diğer ülkeleri de yakından takip ettiklerini ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, bazı Asya Ülkeleriyle Çin’in bu anlamda önemli adımlar attığını gördüklerini söyleyerek “Rakip ülkeleri yakından takip ediyoruz. Dünya halı pazarının nabzını tutarken bu ülkelerdeki yenilikleri ve yatırımları göz ardı etmiyor, mevcut pazarlarımızda daha da güçlenmenin yollarını arıyoruz. Elbette pazarlara hâkim olmanın en önemli yolu yenilikçi ürünler ve sektöre yeni kazanımlarla mümkün. Üreticilerimiz bu konuda doğru adımlar atarak AR-GE ve İnovasyon alanında da yatırımlarını sürdürüyor” diye konuştu.