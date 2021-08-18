banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil

Halı tasarımında yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Halı tasarımı Anasanat Dalı açıldı. Bölüme alınacak öğrenciler ise yapılacak özel yetenek sınavı ile belirlenecek.

GAZİANTEP 18.08.2021, 16:25
Halı tasarımında yetenek sınavı ile öğrenci alınacak

Gaziantep Üniversitesi(GAÜN) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Halı tasarımı Anasanat Dalı açıldı. Bölüme alınacak öğrenciler ise yapılacak özel yetenek sınavı ile belirlenecek.

Gazaiantep Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, "Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) arasında; altyapı geliştirme, burs ve staj imkanları amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü altında “Halı Tasarımı Anasanat Dalı” açılmıştır.

Bu kapsamda programa özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak olup, sınava katılabilmek için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. 24 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:00’da 1. Aşama canlı modelden desen sınavı, 25 Ağustos 2021 tarihinde saat 10:00’da 2. Aşama Özgün Tasarım sınavı yapılacaktır. Sınavda başarılı olan ilk 20 öğrenciye asgari ücretin yüzde 50’si oranında burs verilecektir. Detaylı bilgi http://gsf.gantep.edu.tr/duyuru.php?id=196 linkinde yer almaktadır" denildi.
Yorumlar (0)
31°
açık