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Halı tasarımı programı öğrencileri kilim dokuyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ve Gaziantep Üniversitesi El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi (GÜGEMER) işbirliği ile bölüm öğrencileri kilim dokuma faaliyetlerine başladı.

GAZİANTEP 28.04.2022, 12:30
Halı tasarımı programı öğrencileri kilim dokuyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ve Gaziantep Üniversitesi El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi (GÜGEMER) işbirliği ile bölüm öğrencileri kilim dokuma faaliyetlerine başladı.

GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Sarıoğlu danışmanlığında, Halı Tasarımı Programı’nda verilen derslerin uygulama kısımları GÜGEMER’de gerçekleştirilecek. Kilim dokuma tezgahında dokunan kilimler kullanılarak hav yüzeyi oluşturulacak ve dönem sonunda öğrencilerin yaptığı kilim tasarımlarının sergilenmesi planlanıyor.

GÜGEMER Müdürü Öğr. Gör. Remzi Öztekin, “Gaziantep El Sanatlarını Koruma ve Geliştirme Merkezi olarak misyonumuz, sürekli gelişen çağdaş uygulama, yöntem ve teknolojileri takip ederek, aynı zamanda ustaların kazanmış olduğu iş becerilerini kullanarak ortaya koyduğu yeni ürünlerle fark oluşturabilecek, ulusal ve uluslararası alanda Gaziantep el sanatlarını korumak ve geliştirmektir. Sürekli gelişen dünyada bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile ulusal ve uluslararası platformda Türk el sanatlarını tanıtmak ve yaşatmak, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını günümüze taşımak, bu sanat dalları ve ürünlerinin piyasada yer almasını sağlamaktır” diye konuştu.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay ise öğrencilerin bu deneyimi yaşamalarında desteklerini esirgemeyen başta Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve ekibine, GÜGEMER Müdürü Öğr. Gör. Remzi Öztekin’e, Halı Tasarımcıları Derneği Başkanı (HATAD) Selçuk Sayılı’ya teşekkür etti.

Hav ipliği kullanılmadan düz dokuma teknikleri ile oluşturulan tekstil yüzeyi olarak bilinen kilim dokuma ile öğrencilerin pratik kazanmasının amaçlandığını belirten Halı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, “GÜGEMER Merkezi’nde bulunan ahşap dokuma tezgahlarında otantik özelliği bakımından, günümüzde evlerde ve turistik mekânlarda çok yaygın kullanılan kilim modernize edilerek yepyeni tasarımlara dönüştürülmesi gerçekleştirilecektir. Böylece, her gün değişen teknoloji ile geleneksel dokumalardan çağdaş sanata uyarlanmış tasarımlar gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.

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