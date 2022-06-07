Halı tasarımcısı öğrencilerin sektör buluşması

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ile Halı Tasarımcıları Derneği (HATAD) işbirliği çerçevesinde Gaziantep free lanse halı desinatörü Selma Albayrak’ın konuşmacı olarak katıldığı sektör buluşması etkinliği düzenlendi.

GAÜN Mimarlık Fakültesi Atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Halı Desinatörü Selma Albayrak, halı sektöründe kullanılan bilgisayar programının önemini, baskı halı sektörünün dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgi verdi. Öğrencilere mesleklerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunan Albayrak, Gaziantep halı sektöründeki ihracat payındaki artışın devamlılığı ile özgün tasarımlar gerçekleştirebilecek tasarımcılarında giderek önem kazanacağını vurguladı. Ulusal ve uluslararası halı piyasasında talebi her geçen gün artan dijital baskı halılarının, yenilikçi yönü ile giderek öneminin arttığını kaydeden Albayrak, dijital baskı halıların geleceğin teknolojileri haline geldiğini söyledi. Halı Tasarım Programı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek de etkinliğe halı tasarım öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, dönemin son sektör buluşması etkinliğiyle öğrencilerin tasarımlarının incelenerek, iyileştirme çalışmaları için tavsiyelerde bulunulduğunu ifade etti.