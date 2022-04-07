Halı sektörü üniversitede buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ile Halı Tasarımcıları Derneği (HATAD) işbirliği çerçevesinde bir halı markasının Halı Tasarım Müdürü Yeter Korkmaz’ın katılımıyla sektör buluşması etkinliği düzenlendi.

Halı Tasarımı Programı ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin katıldığı, Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte, Halı Tasarımcısı Yeter Korkmaz tarafından sisal dokuma, sisal halısının kalite özellikleri, Amerika pazarı, kullanılan renk ve desenler hakkında bilgi verildi.

Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, halı üretiminin her aşamasında iplikten başlayıp müşteriye ulaşıncaya kadar bilgisayarlı sistemlere ihtiyaç duyulduğu ve tasarımcı adayların bu konuda kendilerini geliştirmesi gerektiği üzerine tavsiyelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Memik Üzümcü ise geleneksel kilim örgüleriyle son teknoloji makinelerde dokunan; suya, güneşe, kire dayanıklı, bilinenin aksine toz barındırmayan halılara son zamanlarda hem yurt içi hem de yurt dışında büyük talep olduğunu söyledi. Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık da tasarımcı adaylarının kafasında planladığı projeyi hayata geçirmeden önce mutlaka kabataslak kâğıda aktarabilmesi için her daim yanında bir eskiz defteri bulundurması gerektiğini değinerek, böylece hayal edip kurguladıkları projeyi kâğıda aktarmanın tasarımcının el becerisini geliştirmenin yanında tasarım üzerine ilk adımı atmalarının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Etkinlik sonunda, Halı Tasarım Müdürü Yeter Korkmaz, öğrencilere mesleklerinin çok kıymetli olduğunu belirterek, halı tasarım yarışması için önerilerde bulundu.