Halı Sektör Kurulu Gaziantep’te toplandı

TİM Halı Sektör Kurulu Salahattin Kaplan Başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanarak gündemi değerlendirdi.

Ülke ve bölge gündeminin değerlendirildiği toplantıda depremzedelerin yaralarının sarılmaya devam ederken üretim ve istihdamın arttırılarak ülke ekonomisine katkıların da süreceği ifade edildi.

6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem felaketinin ardından bölgede depremden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için büyük çabalar sarf eden halı üretici ve ihracatçıları sorunları masaya yatırmak için topladı. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan başkanlığında GAİB hizmet binasında toplanan halı sektör kurulu gündemi değerlendirdi. Deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılara yönelik üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini açıklayan Başkan Salahattin Kaplan, Gaziantep’te bulunan bütün halı fabrikalarının üretime başladığını ve uluslararası anlaşmaların yerine getirilmesi için ithalatçı firmalara verdikleri taahhütleri yerine getirmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Allah ülkemize ve milletimize böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Bizler halı sektörü olarak ilk andan itibaren sahaya indik, bir yandan acil yemek ihtiyacını karşılamak için fabrikalarımızda bulunan mutfakları faaliyete geçirerek Gaziantep Valiliği ve AFAT’la koordineli yemek dağıtımı yaparken diğer yandan depolarımızda ki halıların büyük bir bölümünü çadırlarda, mescit ve diğer sosyal tesislerde barınan vatandaşlarımıza gönderdik. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz. Dünya halı üretiminin merkezi olan Gaziantep bu konuda büyük bir sınav veriyor. Fabrikalarımızda ufak tefek sıkıntıların dışında herhangi bir hasar olmayıp bütün fabrikalarımız yeniden üretime başladı. Bundan sonra önümüze bakacağız. Hem ülke ekonomisini güçlendirmeye, hem de depremzedelerimizin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Sektör kurulumuzu Gaziantep’te gerçekleştirdik. Farklı illerden gelen üyelerimizle de bölgede incelemeler yaparak depremzedelerimiz için daha fazla neler yapabiliriz konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ülke ekonomimize katkı sağlamak için ihracatımızı arttırmaya devam edeceğiz. Elbette bu sıkıntılar kısa sürede el birliğiyle aşılacaktır. Milletimiz güçlü bir millettir, devletimiz büyük bir devlettir. Bizlerde üzerimize düşenleri yapacağız” dedi.