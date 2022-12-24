Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan’dan 25 Aralık mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluş Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Selahattin Kaplan mesajında, "Tarihe altın harflerle yazılmış olan Antep direnişinin 101. yılını kutluyoruz. Şahinbeylerin, Şehitkamillerin, Karayılanların, Özdemirbeylerin ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde başlatılan direniş sırasında 6 bin 317 şehit veren Antep, tam 11 ay boyunca düşman kuvvetlerini şehre sokmayarak tarihte eşine ender rastlanılacak bir başarıya imza attı. Antep’in bu olağanüstü savunmasında milletimiz omuz omuza, canı palasına mücadele etti. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmek başarıyı getirdi. Atalarımızın bu mücadelesini örnek alarak, millet olarak karşılaşacağımız tüm sorunlarda birlik ve beraberliğimizi bozmadan mücadele ettiğimizde her türlü zorluğu yener, imkansızmış gibi görünen hedeflere de ulaşırız. Bu vesile ile Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlarken, tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.