Halı ihracatının yıldızlarına ödül yağacak

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından Halı İhracatının Yıldızları Ödül Töreni düzenleneceği açıklandı. Tasarım Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. VIII. Makine Halısı Tasarım Yarışmasına katılan tasarımcıların ödüllerinin de verileceği tören 24 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’de Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenlenecek.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan halı ihracatının yıldızlarıyla halı tasarım yarışması sonucu dereceye girecek olan tasarımcıların ödüllendirileceğini ifade ederek “Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Halı İhracatının Yıldızları Ödül Törenimizle; GAHİB önderliğinde, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Halı Tasarım Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen “VIII. Makine Halısı Tasarım Yarışması" ödül törenimizde sıralamaya giren gerek halı ihracatçılarımızı gerekse düzenlediğimiz tasarım yarışmasında dereceye giren ilk yirmi tasarımcımızı ödüllendireceğiz. 23-24 Eylül 2022 tarihleri arasında Şehitkamil Sanat Merkezinde gerçekleştireceğimiz Tasarım Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan bir çok faaliyetin ardından ödül törenimiz 24 Eylül 2022 cumartesi günü saat 15.00’te yapılacaktır” dedi.

Yıldızlara ödül yağacak

Halı dünyasının başkenti Gaziantep’in halının modasında da belirleyici olma yolunda önemli adımlar attığını da ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan “Dünya halı üretiminin yüzde yetmişlik bölümüne sahip olan Gaziantep aynı zamanda dünya halı modasında da belirleyici olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Tasarım Günleri etkinliklerimiz çerçevesinde davet ettiğimi birçok akademisyenle halı sektörünün geleceğine yönelik yenilikçi yaklaşımlar masaya yatırılacak olup tasarım alanında gerçekleştirilen ilklere de yoğun bir şekilde yer verilecektir. Diğer taraftan 2021 yılında Birliğimize üye en fazla ihracat yapan ilk 100 firmamız arasında, en çok Halı İhracatı gerçekleştiren 27 halı ihracatçımıza da “Halı İhracatının Yıldızları Ödülleri” verilecektir. Halı sektörünün gelişmesi ve kalkınmasında farklı alanlarda büyük hizmetler gerçekleştiren isimlere de vefa ödülleri sunulacaktır” dedi.