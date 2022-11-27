Halı İhracatçılarının yeni Rotası Kenya ve Tanzanya

Dünya makine halı üretiminin yüzde 73’ünü üreten Gaziantepli halıcılar yeni pazar arayışlarını sürdürürken bu kez rotayı Afrika’ya çevirdiler. Afrika’nın en önemli pazarları arasında yer alan Kenya ve Tanzanya da incelemeler yapmak üzere GAHİB sektörel ticaret heyeti düzenledi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından Afrika’da Kenya ve Tanzanya’ya yönelik sektörel ticaret heyeti düzenlendi. Halı ihracatçılarının 27 Kasım-3 Aralık 2022 tarihleri arasında Kenya ve Tanzanya’da çeşitli temaslarda bulunacağını açıklayan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Dünya makine halı üretiminin yüzde 73’lük kısmını üretiyoruz. Dünya makine halı üretiminin lideri konumundayız. Önümüzdeki süreçte yenilikçi ürünlerimizle dünya pazarlarında daha etkin olmak ve yeni pazarlarda varlığımızı hissettirmek için ilk etapta Afrika Kıtasının en önemli pazarları arasında yer alan Kenya ve Tanzanya’ya yönelik Kenya Tanzanya Sektörel Ticaret Heyeti düzenledik. GAHİB üyelerinden oluşan heyetimiz 27 Kasım 2022 tarihinde Kenya’nın başkenti Nairobi’ye hareket ederek burada çeşitli temaslarda bulunacak olup ardından Tanzanya’nın Dar Es Salaam’a kentine hareket ederek burada da yine sektörümüz ile ilgili çeşitli temaslarda bulunarak 3 Aralık 2022 tarihinde yurda dönecektir. Elbette sektörümüzü geliştirmek, ihracatımızı artırmak ve liderliğimizi koruyarak yeni atılımlar yapmak için dünya pazarlarında etkin olarak yer almak zorundayız. Bu nedenle özellikle 2023 yılında yeni Pazar arayışlarımız daha çok ülke ziyaretleriyle devam edecektir” dedi.