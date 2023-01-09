Halı ihracatçıları 2023’ün yol haritasını belirledi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından “Geleneksel İstişare Toplantısı” düzenlenerek sektörün sorunları masaya yatırıldı. Toplantıya katılan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan halı sektörü için olduğu gibi birçok sektör içinde 2022 yılının olumsuzluklar geçtiğini ifade ederek buna rağmen halı sektörümün bu sürece en az kayıpla kapattığını ve 2023 yılının 2022 yılından daha iyi geçeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Dünya halı üretim merkezi olan Gaziantep’te faaliyet gösteren halı firma temsilcilerinin katıldığı “Geleneksel İstişare Toplantısında sektör temsilcileri uluslararası pazarlarda ve yurt içinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözümü için ortak hareket etme yönünde kararlar alırken toplantının açılış konuşmasını yapan Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abdin Kaplan 2022 yılında bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 15,9’luk gerilemeyle 1 milyar 878 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklayarak 2023 yılında dünya genelinde birçok ülkeye yönelik ticari heyetler düzenleyerek bir yandan mevcut pazarları korumayı hedeflediklerini diğer yandan ise yeni pazarlarda Türk halısını tanıtarak bu pazarlara yönelik ihracatı arttırmayı planladıklarını ifade etti.

"2022 ihracatımız, her şeye rağmen 2019’un üzerindedir"

Toplantıda konuşan Başkan Zeynal Abidin Kaplan yaptığı değerlendirmede “2022 yılı, sektörümüz için zor bir yıldı. Halı birliğimizin ihracatı 2021 yılında 2 milyar 233 milyon dolar iken 2022 yılında 1 milyar 878 milyon dolara gerilemiştir. Gerileme oranımız, maalesef yüzde 15,9’dur. 2021 yılı, olağanüstü bir yıldı. Pandemi, hammadde fiyatları, konteyner krizleri, ticaret rotalarının değişmesi, tedarik zincirlerinin kırılması gibi sebeplerle, ihracatımız, beklentilerin üzerinde artmıştır arkadaşlar. Pandemi öncesinde, 2019 yılında, Birliğimizin ihracatı 1,7 milyar dolar idi. 2022 ihracatımız, her şeye rağmen 2019’un üzerindedir” dedi.

"Halının üretim ve ihracat gücü Türkiye’nin elindedir"

Türkiye’nin adeta halı üretim merkezi konumunda olduğunun altını çizen Başkan Kaplan açıklamalarına “Türkiye ve Gaziantep, makine halısı sektöründe, dünyanın başkenti konumundadır. Elimizde, inanılmaz büyük bir güç bulunmaktadır: Üretim Gücümüzün kontrolü, bizlerdedir. Dünya halı sektörünün başkenti ünvanını, kolay kazanmadık. Kurduğumuz hayaller, büyük emekler, büyük çabalar, sektörümüzü bu konuma getirmiştir. Biliyoruz ki zirveye ulaşmak zordur, zirveyi korumak daha da zordur. Daha fazla gayret ve çalışma göstermeliyiz” dedi.

"Beşeri sermaye, yüksek katma değerli ürünler önceliğimizdir"

Yüksek katma değerli halı üretimine geçilmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Zeynal Abidin Kaplan “Bizler sadece üretim hacmi olarak değil, katma değer açısından da önde olmak istiyoruz. Rekabet gücümüzü daha da artırmak zorundayız. Fiyat rekabetinin ötesinde, özgün ve katma değerli ürünler üretmek zorundayız” dedi. Başkan Kaplan 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgi vererek sözlerine “2022 yılında sektörümüzle ilgili pek çok faaliyetin içerisinde yer aldık. Öncelikle, artık sektörümüze eleman yetiştirmek üzere faaliyette bulunan bir meslek lisesi, bir yüksekokul, bir fakülte ve bir de yüksek lisans programı mevcuttur. Uygulamalı dış ticaret uzmanlığı eğitimi ve halı tasarım eğitimi ile Birliğimiz, personel yetiştirme konusunda takviyede bulunmaktadır. Halı sektörünün, araştırma ve geliştirmeye, nitelikli personele, nitelikli tasarımcıya olan ihtiyacı, artık eğitim süreçleri içerisinde büyük ölçüde karşılanabilir durumdadır. Halı İhracatçıları Birliği olarak sektörün ihtiyaçlarını tespit ediyoruz ve çözümler geliştiriyoruz. Tasarım kültürünü geliştirmek için “Tasarım Günleri” düzenliyoruz. Söyleşiler ve etkinlikler ile tasarım konuşuyor, tasarım tartışıyoruz. Tasarıma değer veriyoruz. Tasarım Yarışması düzenliyoruz. Tasarımcıları ödüllendiriyoruz” şeklinde sürdürdü.

"Uluslararası sorunlar için Ankara devrede"

Bir çok sektörde olduğu gibi halı sektörünün de birçok ülkede yaşadığı sorunları çözmek için devletin en üst düzey yetkilileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını da dile getiren Başkan Kaplan “İhracatçımızın yaşadığı uluslararası sorunların aşılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde, Ticaret Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, yeri geldiğinde de sayın Cumhurbaşkanımızla görüşerek, onların da desteği ile sorunlarımızın üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Suudi Arabistan’daki gümrük sorunları, artık geride kalmıştır. Mısır’la yaşadığımız sorunlarda yumuşama sağladık, akreditif zorunlu olmaktan çıkarıldı, üretici kayıt sistemi engelini de yakında aşmayı ümit ediyoruz” dedi.

Halı İhracatçıları 2023’ten Umutlu

2022 yılında yaşanan sıkıntıların yanı sıra gerçekleştirilen bir çok projenin 2023 yılında olumlu dönüşler sağlayacağını da sözlerine ekleyen Başkan Zeynal Abidin Kaplan “10-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında ilimizde Domotex Türkiye fuarımız olacak. Bu fuar her yıl yapılmaya devam edecektir. 5-8 Aralık 2023 tarihlerinde ise, Domotex fuarı, İstanbul’da düzenlenecektir. Bu fuar, bundan sonra, bir yıl İstanbul’da, bir yıl Hannover’de olacak şekilde iki yılda bir dönüşümlü olacaktır. Bu konuda fuar şirketi ile bir yıldır süregelen çok sayıda görüşmemizde, artık netice almış durumdayız” dedi.

Halıcılar 2023’te tanıtım atağına geçecek

Uluslararası pazarlarda etkin rol almak için ticari heyetler düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Kaplan “Ticaret Bakanlığı, yeni dönemde, yurtdışı faaliyetlere, heyet organizasyonlarına, büyük önem vermektedir. Biz de heyet çalışmalarını arttırarak sürdüreceğiz. Kasım sonu Aralık başında Afrika’ya sektörel ticaret heyeti düzenledik. Kenya ve Tanzanya’da güzel bir organizasyonla, verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Mart ayı başında Malezya ve Avustralya’ya yine bir heyetimiz olacaktır. Onunla ilgili önümüzdeki hafta talep toplamaya başlayacağız. Mayıs ayı içerisinde Japonya’ya bir heyet düzenleyeceğiz. Yılın geri kalanında da 2 veya 3 heyet daha düzenleyeceğiz. Bu yılki heyetlerimizi, Bakanlığımızın, Uzak Ülkeler Stratejisi çerçevesinde özel önem verdiği ülkelere yönelik yapmak istiyoruz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan halı firma temsilcileri yaşadıkları sorunları dile getirerek 2023 yılından beklentilerini ifade ettiler.

Toplantı sonunda toplu fotoğraf çektiren halı üretici ve ihracatçıları 2023 yılını tanıtım yılı ilan etti.