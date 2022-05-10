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Halı Fuarı 2 yıl aranın ardından yeniden başlıyor

Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı “Domotex Turkey” Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliğiyle, 14 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen fuarda 14 ülkeden 48’i yabancı 216 firma yer alacak.

GAZİANTEP 10.05.2022, 11:10
Halı Fuarı 2 yıl aranın ardından yeniden başlıyor

Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı “Domotex Turkey” Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliğiyle, 14 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen fuarda 14 ülkeden 48’i yabancı 216 firma yer alacak.

Halı ve zemin kaplama sektörünün büyük buluşması, bu yıl 14-17 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenecek DOMOTEX Turkey’de gerçekleşecek. Halı ve zemin kaplamaları konusunda dünyanın sayılı fuarları arasında yerini alan DOMOTEX Turkey, iki yılın ardından yerli ve yabancı sektör firmaları ile profesyonellerini bir araya getirecek. Gaziantep’in lokomotif sektörü olan makine halısı üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduklarını ifade eden GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, “Domotex Turkey; makine halısından kilimlere, zemin kaplamalarından dokuma kumaşlara kadar birçok ürün grubunun tanıtılması ve trendlerin belirlenmesi için mükemmel bir ortam sunacak’’ dedi.

’’Halı sektörünün modasını Gaziantep belirliyor

Domotex Turkey Fuarı’nı pandemi nedeniyle 2 yıldır düzenleyemediklerini belirten Başkan Yıldırım, fuarı düzenledikleri her yıl katılımcı rekorları kırdıklarını bu yıl da yeni bir rekora hazırlandıklarını söyleyerek, “Bilindiği üzere halı sektörünün modasını Gaziantep belirliyor. Bu anlamda Gaziantep halı sektörü için çok önemli bir fuar olarak gördüğümüz ve sektöre çok önemli katkı sağlayan Domotex Turkey Fuarı’nı pandemi sebebiyle maalesef 2 yıldır düzenleyemiyorduk. Pandemi etkisinin azalması ve normalleşmeyle birlikte nihayet 14 Mayıs’ta kapılarımızı açıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu baharda halı sektörünün kalbi Gaziantep’te atacak diyoruz.” şeklinde konuştu.

48’i yabancı 216 firma katılacak

Düzenlendiği her yıl büyük ilgiye sahne olan fuarda bu yıl ilk kez mevcut alanların haricinde bir de çadır kurularak ürünlerin sergileneceğini ifade eden ve fuar hakkında bazı detayları paylaşan GTO Başkanı Yıldırım şöyle devam etti:

’’Gaziantep Ticaret Odası olarak sektörel gelişimde fuarlarının katkısını çok önemsiyoruz. Yeni trendlerin takibi, uluslararası düzeyde yeni ilişkilerin kurulması, yeni pazarlar ve müşteriler elde edilmesi açısından fuarlar vazgeçilemez. Biz de GTO olarak üyelerimizi dünyanın her noktasında düzenlenen uluslararası fuarlara götürüyor, bu alanda organizasyonlar yapıyoruz. Şehrimizin en önemli sektörlerinden olan halı sektörü için de Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliği ile Domotex Turkey Fuarı’nı düzenliyoruz. Almanya, Avusturya, Belçika ve Çin gibi 14 farklı ülkeden 48’i yabancı toplam 216 firmayla gerçekleşecek ve 4 gün sürecek fuarda 25.000 m stant alanı olacak. Umut ediyorum ki dünyanın sayılı fuarlarından olan bu fuar, sektörümüz ve şehrimiz için çok önemli kazanımlar sağlayacak. Ben şimdiden bu organizasyondaki paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.”

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