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Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi tutuklandı
Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs tutuklandı.
GAZİANTEP 21.03.2023, 13:53
Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.