Hafızlık yarışması Türkiye birincisi Gaziantep’ten

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Türkiye geneli Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları arasında düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali, Covid-19 tedbirleri kapsamında 16-17 Mart tarihlerinde Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Çevrimiçi gerçekleştirilen yarışmada Türkiye Birincisi olan İshak Mermer ile Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bayanlar Kategorisi Bölge Birincisi Nurgül Baytar ve Erkekler Kategorisi Bölge İkincisi Ahmet Arda Gökkaya, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü ziyaret ettiler.

Kur’an kurslarında okuyan öğrencileri, hafızlık eğitimine ve kaidelerine uygun olarak Kur’an-ı Kerim’i güzel okumaya, öğrenmeye teşvik etmek, Kur’an kurslarına katılımı artırmak amacıyla yapılan yarışmanın bölge elemelerinin ardından yedi bölge birincisi olan kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla Türkiye Finali yapıldı.

Bölge birincilerinin yarıştığı finalde erkeklerde birinciliği Gaziantep Şahinbey Hoşgör Fatih Kur’an Kursundan İshak Mermer alırken, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bayanlar Kategorisi Bölge Birincisi Oğuzeli Müftülüğü Bölge Yatılı Kur’an Kursu öğrencisi Nurgül Baytar ve Erkekler Kategorisi Bölge İkincisi Şehitkâmil Müftülüğü Ashab-I Suffe Kur’an Kursu öğrencisi Ahmet Arda Gökkaya oldu.

Vali Davut Gül, kendisini ziyaret eden öğrencileri tebrik ederek, emeği geçen hocaları başta olmak üzere ailelerine, öğrencilere ve destek olan herkese teşekkür etti.

Lise bir öğrencisi olan ve 8 aylık bir süreçte hafızlığını tamamladığını belirten Hafızlık Yarışması Türkiye Birincisi İshak Mermer, “Allah üstümde emeği olan tüm hocalarımdan razı olsun. Anne ve babama da şükranları sunuyorum” diyerek bundan sonraki hedefinin ülkesini Uluslararası platformlarda temsil etmek olduğunu ifade etti.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bayanlar Kategorisi Bölge Birincisi Oğuzeli Müftülüğü Bölge Yatılı Kur’an Kursu öğrencisi Nurgül Baytar ise üzerinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarısını devam ettirmek için çok çalışacağını söyledi.

İmam Hatip Ortaokul ikinci sınıf öğrencisi ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Erkekler Kategorisi Bölge İkincisi olan Ahmet Arda Gökkaya da kendisine destek veren ve üzerinde emeği geçen hocaları başta olmak üzere herkese teşekkür etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, ilçe müftüleri ve öğrenci ailelerinin eşlik ettiği ziyaret sonrasında günün anısına fotoğraf çektirildi.