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Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu’ndan GAÜN’e ziyaret

T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti.

GAZİANTEP 04.03.2021, 17:28
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Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu’ndan GAÜN’e ziyaret

T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı makamında ziyaret etti.

T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, GAÜN TÖMER’in böylesine güçlü olduğunun şu ana kadar farkında olmadıklarını, bunu öğrenmiş olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, Güvenli Bölgelerde Türkçe öğretiminde etkin faaliyetler yürüteceğine inandığını, bu bölgelerdeki insanların ortak duygu dilini yakalamanın önemli olduğunu söyledi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinin Afrin, Azez, El-Bab ve Cerablus’ta kurduğu fakülteler ve yüksekokul bölümleri vasıtasıyla Suriyeli kardeşlerini, yükseköğretimde de yalnız bırakmadığını vurguladığı konuşmasında, bu coğrafyadaki potansiyeli olumlu anlamda en üst seviyeye taşıma gayreti içinde olacaklarını belirtti. Fakültelerdeki fiziki kapasiteyi geliştirme ve bölümlerdeki öğrenci sayılarını artırma konusundaki çalışmalarının devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Özaydın, Güvenli Bölgelerdeki STK’larla verimli çalışmalar yürüttüklerini, önümüzdeki süreçte bölüm sayısını da arttıracaklarını ifade etti. Prof. Dr. Özaydın, en önemlisinin bir kampüs alanındaki verimliliğin getireceği avantajları kullanmak istediğini ve orada kampüs çalışması için fizibilite yaptıklarını söyleyerek, GAÜN TÖMER’in çalışmalarını yakından takip ettiğini, Afrin, el-Bab, Azez ve Cerablus’ta yapmayı planladığı çalışmalara güçlü destek vereceğini belirtti.

GAÜN Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Suriye iç savaşı öncesinde Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay’la birlikte yürüttükleri “Halep Üniversitesi Bünyesinde Gaziantep Üniversitesi Tarafından Kurulan Türk Dili Öğretim Merkezi’nin (TÜDÖM) Geliştirilmesi” ve “Kâşgarlı Mahmut-Araplar için Türkçe Öğretim Seti” projelerinin GAÜN TÖMER’in kuruluşunda çok önemli etkileri olduğunu, bu projeler vasıtasıyla hem GAÜN TÖMER’in kuruluşunu sağlam temeller üzerine oturttuklarını hem de Suriyeli kardeşlerimizle Türkçe vasıtasıyla gönül bağımızı sağlamlaştırdığımızı söyledi.

Toplantıda GAÜN TÖMER’in son durumu hakkında bir sunum yapan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, Gaziantep Üniversitesinin 1999 yılında Halep Üniversitesiyle akdettiği protokolün GAÜN TÖMER’in kuruluşuna ve gelişimine yaptığı olumlu katkıyı vurguladı. Türkçenin yabancılara öğretiminde saygın bir yeri olan GAÜN TÖMER’in Suriye sınırında bir kentte bulunmasının avantajlarını yaşadığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Özpay, 2013-2016 yılları arasında çadır kentler ve konteyner kentlerdeki Türkçe öğretim çalışmalarının tecrübelerine olumlu katkılar sunduğunu, başlangıçta 7 ilde sonrasında 10 ildeki kamplarda toplam 4 bin 349 kişiye Türkçeyi öğrettiklerini vurgulayarak bu çabalarının hem kamplarda hem de şehir içinde sosyal hayatta Suriyeliler arasında Türkçe konuşmanın yaygınlaşmasında ciddi etkileri olduğunu anlattı.

Özel öğrenciler, Türkiye Burslusu öğrenciler ve YTB öğrencileri hakkında da bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Özpay, bugüne kadar Türkçe öğrettikleri öğrenci profilinin Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’dan 70 civarında ülkenin öğrencilerini kapsadığını belirtti. 2020 yılı Kasım ayında Gaziantep Valiliği İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi (İYKM) Başkanlığı ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin ortaklığında Cerablus ve El-Bab’da başlatılan ve hâlen devam etmekte olan “Fırat Kalkanı Bölgesinde Türkçe Derslerinde Görev Alan Öğretmenlere Yönelik Türkçe Eğitimi Projesi”nin son durumuna değinerek, B1 ve B2-C1 kurlarındaki dersler, verdiği bilgiye göre, devam ettiğini bildirdi.

GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay, sunumunda şunları da vurguladı: “Suriye’deki Güvenli Bölgeler (Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytin Dalı Harekâtı Bölgesi) içinde Afrin, El-Bab, Azez ve Cerablus’ta Türkçe öğretme çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. Bu çalışmalarımızla ortak bir dilde konuşmanın yolunu kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz. Türkçeyi ulaşabildiğimiz herkese öğretmeyi ve Gaspıralı’nın ‘dilde, fikirde, işte birlik’ düşüncesini bir başka coğrafyada, bir başka çerçevede Suriyeli kardeşlerimizle gönül bağımızı sağlamlaştırmak anlamında canlandırmayı arzu ediyoruz. Türk diline ve kültürüne büyük hizmetleri olan Kâşgarlı Mahmutlar, Yunus Emreler, Kültiginler, Ömer Seyfettinler, Türkçeyi öğretmenin bu kutlu yolculuğunda rehberimiz olacaktır. İçinde türlü meşakkatlerin de olacağı bu yolculuk, gücünü kardeşlikten ve 402 yıllık birlikteliğe dayalı güçlü bir tarihi geçmişten aldığı için bize cesaretle adım atmayı öğütlüyor. Ayrıca hem devletimizin yetkili makamlarının hem Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ın destekleri, bize büyük güven veriyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Mahmut Çınar, Prof. Dr. İbrahim Arslan, Prof. Dr. Habip Özkan idare ettikleri fakülteler hakkında bilgi vererek, öğrenci mevcutları ve bölümlerdeki işleyişi anlatıp karşılaştıkları sorunlara yönelik ürettikleri çözümleri anlattı. Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Soğukoğlu ise bölümlerindeki son durum ve öğrenci mevcutları hakkında bilgi verdi. Hem dekanlar hem de meslek yüksekokulu müdürü, Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu ve GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’dan destek sözü aldılar.

Görüşmede GAÜN Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Arş. Gör. İbrahim Halil İlgi, Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habip Özkan, Cerablus Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Soğukoğlu, GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Polat da hazır bulundu.

Toplantıda, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu’na ziyaretin anısına hediye takdim edildi.
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