banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fatih gemisi sondaja başladı!
Fatih gemisi sondaja başladı!
Memurlar için flaş kamera kararı
Memurlar için flaş kamera kararı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!

Güneydoğunun yıldız ihracatçıları ödüllendirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracatı gerçekleştiren ilk 100 firma, düzenlenen tören ile “İhracatın Yıldızı” ödülünü aldı.

GAZİANTEP 25.12.2021, 10:10
Güneydoğunun yıldız ihracatçıları ödüllendirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracatı gerçekleştiren ilk 100 firma, düzenlenen tören ile “İhracatın Yıldızı” ödülünü aldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), üretime, istihdama ve güçlü ihracata katkı sunan bölge şirketlerini “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde buluşturdu. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Gaziantep’te düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ihracatın Türkiye ekonomisindeki önemini anlatarak, “İhracatımızın büyümeye katkısı son çeyrekte 6,8 puan olarak gerçekleşti. Toplam üç çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı yüzde 5,1’dir. Bunlar Türkiye için ihracatın, döviz gelirinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 ihracatçıya ödül vermenin son derece anlamlı olduğunu dile getirdi. Pandemi döneminde tedarik zincirinden kopmamanın sağladığı avantajlara da dikkat çeken İsmail Gülle, “Bu avantaj sayesinde daha önce hiç yapmadığımız ülkelerle 23 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunun önümüzdeki sene daha fazla artacağını görüyoruz. İhracatımız artarak devam edecek. Hedefimizin artık her ay 20 milyar dolar ve üzeri ihracat olduğunu görürsek önce 250 milyar dolar akabinde de 300 milyar dolar rakamına çok rahat ulaşırız” şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “13 bine yakın firmadan oluşan ihracatçı ordumuzla 198 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında 9,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2021’de yüzde 30 büyüdük ve yılı 12 milyar dolara yakın ihracat seviyelerinde kapatmaya hazırlanıyoruz. Üretime, istihdama ve yüksek ihracata katkı sunan bütün üyelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“İhracatın büyümeye katkısı yüzde 6,8”

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye’nin çeyreklik büyümelerine dikkat çekerek, “Türkiye büyüme potansiyeli yüksek bir ülke. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor. İhracatımızın büyümeye katkısı son çeyrekte 6,8 puan olarak gerçekleşti. Toplam üç çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı yüzde 5,1’dir. Bunlar Türkiye için ihracatın, döviz gelirinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Pandemi sürecini başarıyla yönettik ve siz kıymetli ihracatçılar sayesinde 2020 yılını daha rahat geçirdik. Salgının yanı sıra konteyner başta olmak üzere birçok zorluk yaşadık. Ama tedarik zincirinde yaşanan kırılmayı ve süreci iyi yönettiğimiz için Avrupa’dan Türk mallarına talep attı. Avrupa Birliğine ihracatımız yüzde 34,1 oranında arttı ve 84 milyar dolara çıktı. Amerika’ya ihracatımız yüzde 45,1 oranında arttı ve 13,2 milyar dolara çıktı. Bunları siz değerli ihracatçılarımız yaptı. Bugün burada Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en başarılı 100 ihracatçı şirketine ödüllerini takdim edeceğiz. Ama miktarı ne kadar olursa olsun bütün ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum başarılarının artarak devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Rıza Tuna Turagay, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ihracatının yılı 12 milyar dolar seviyesinde bitireceğine vurgu yaparak bölge ihracatına 10 milyar dolarlık katkı sunan Gaziantep başta olmak üzere diğer ihracatçı şehirler olan Mardin, Malatya, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’a da katkılarından ötürü teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde” yaptığı konuşmada bütün üreticileri ve ihracatçıları tebrik etti ve pandemi döneminde büyük zorluk yaşayan dünyaya Gaziantep’in verdiği hizmeti anlattı. Bütün dünyaya gıda, maske ve kumaş gönderdiklerini hatırlatarak, “Büyümeye devam etme anlayışımızı sürdüreceğiz” sözcüklerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracata güçlü katkılarından ötürü bütün ihracatçı şirketleri tebrik etti. İsmail Gülle, bir çok devlete karşı savaşmış, çok büyük işler başarmış Gaziantep ilimizde ihracatımızın başarıdan başarıya koştuğu bu dönemde ayrı bir mücadele veriyoruz. O gün bağımsızlık mücadelesi veriyorduk. Bugün de ihracat ailesi olarak bu ülke için ekonomik bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. İhracat ailesi olarak dış ticaret fazlası vermeye aldığımızdan daha fazlasını satmaya az kaldı” dedi.

2021’de bölge ihracatı yüzde 30 büyüdü

GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise konuşmasına bölgenin yıllar içinde ihracatta gösterdiği başarıya dikkat çekerek başladı. “13 bine yakın firmadan oluşan ihracatçı ordumuzla 198 ülkeye ihracat yapıyoruz” diyen Fikret Kileci, şunları kaydetti: “Üretime, istihdama ve ihracata artarak devam eden katkınızdan ötürü çok teşekkürler. GAİB olarak üye şirketlerimizle oluşturduğumuz strateji, pandemi koşullarından daha da güçlü çıkmamıza yardımcı oldu. 2019 yılında 8,9 milyar dolarlık ihracat yaparken, bütün dünyanın hazırlıksız yakalandığı pandemi koşullarında yüzde 4,1’lik bir artış sağladık ve 2020 yılını 9,3 milyar dolarlık ihracatla tamamladık. 2021 ise bölgemiz ihracatı açısından çok daha yüksek bir rakamla bitiyor. Seneyi 12 milyar dolara yakın bir seviyede tamamlamayı planlıyoruz. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 büyümüştük. 2021 yılında bu oran yüzde 30 seviyelerinde olacak gibi görünüyor. Oluşturduğumuz güç ve sinerjinin 2022’de de derinleşerek devam edeceğini ve 2023’e ihracatımızı minimum yüzde 30 daha büyüterek gireceğimize inanıyorum. Bütün dünya pandemi nedeniyle sorunlar yaşarken biz büyüdük. Bunun nedeni coğrafyamızdaki beşeri sermayedir”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise Gaziantep ihracatının tarih yazdığını ve geçmişte yaşanılan zorluklardan buralara geldiğinin altını çizdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en güçlü 100 ihracatçısı

Açılış konuşmalarının ardından aralarında Oba, Sanko, Altunkaya ve Şölen Çikolata’nın bulunduğu en önemli 100 ihracatçıya ödülleri verildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8