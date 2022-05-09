Güneydoğu’nun en gelişmiş ilçesi Şehitkamil oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçe SEGE-2022 araştırmasına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en gelişmiş ilçenin Şehitkamil olduğunu bildirdi. Başkan Fadıloğlu, “Amacımız, daha yaşanabilir bir Şehitkamil, daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünyayı günümüz çocuklarına, gelecek nesillerimize bırakmaktır” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin en gelişmiş ilçelerini yaptığı araştırma sonucunda açıkladı. Şehitkamil, İlçe SEGE-2022 araştırmasına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en gelişmiş ilçe oldu. Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini şehirleşme hızı, üniversite mezunu oranı, kişi başına hekim sayısı, POS cihazı sayısı gibi verilerle ölçen araştırmaya göre Türkiye’nin en gelişmiş ilçesi sıralamasında ilk 10’da İstanbul’dan 7, Ankara’dan 2, Bursa’dan 1, Gaziantep’ten 1 ilçe var. Gerçekleştirdiği yatırımlarla Şehitkamil’i yaşanabilir ilçeler sıralamasında üst sıralara taşıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

“Daha yaşanabilir bir Şehitkamil”

Yapılan araştırmanın sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan İlçe SEGE-2022 araştırmasına göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş ilçesi Şehitkamil oldu. Göreve geldiğimiz günden itibaren insanı, doğayı ve doğadaki her canlıyı merkeze alan projelerde sosyal belediyecilik, yol, eğitim, spor, kültür, sanat, geri dönüşüm, yeşil alan gibi konularda bugüne kadar çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Amacımız daha yaşanabilir bir Şehitkamil, daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir Türkiye ve daha yaşanabilir bir dünyayı günümüz çocuklarına, gelecek nesillerimize bırakmaktır. Halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre yaptığımız planlamaları kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Şehitkamil’imiz için yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye aralıksız devam edeceğiz. Şehitkamil ve değerli hemşerilerimiz, her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır” ifadelerini kullandı.