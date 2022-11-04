Güneydoğulu hububatçılar rekor üstüne rekor kırıyor

Türkiye genelinden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracatta sektörel liderlik koltuğuna oturan hububat bakliyat sektörünün ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Kadooğlu “Global pazarlarda ürünlerimizin hak ettiği değerlerde pazarlanması ve ülkeye daha fazla döviz girişi sağlanması için yürüttüğümüz projeler ihracatımıza olumlu yansıyor” dedi.

2022 yılının on aylık sürecinde 3 milyon 710 bin 127 ton hububat bakliyat ürünleri ihracatı gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları ülkeye 2 milyar 935 milyon 67 bin dolarlık döviz girişi sağlayarak yeni bir rekora imza attı. Bir önceki yıla oranla ihracatlarında yüzde 24,8’lik artış gerçekleştiğini ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu 2022 yılını rekor bir ihracatla kapacaklarını ifade ederek 2023 yılına daha büyük hedeflerle gireceklerini sözlerine ekledi. Ekim ayında bölgeden toplam 341 milyon 580 bin dolarlık Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatına imza atıldığını da belirten başkan Kadooğlu “2022 yılının on aylık sürecinde sektörümüz gerek Gaziantep ve bölgemizde gerekse Türkiye’de en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alırken Gaziantep ve bölgemiz de şampiyonluğunu ilan etmiştir. Elbette bu başarıda ihracatçılarımızın kararlı ve azimli çalışmaları ve birliğimizin gerçekleştirdiği projeler etkili olmaktadır. 2023 hedeflerimizi şimdiden belirleyerek bu süreci daha iyi değerlendirmek istiyoruz. Bir yandan ihracatçılarımızla buluşup sorunlarını dinleyerek çözümler sunarken diğer taraftan 7 kıtada gitmedik ülke ve bölge bırakmamak için hazırladığımız yeni projelerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Başarıda emeği geçenleri yürekten kutluyorum” dedi.

İhracatın liderleri makarna, bitkisel yağlar ve buğday unu

Ocak-Ekim 2022 döneminde bölgeden gerçekleştirilen ürün bazlı ihracatta ilk sırayı 547 milyon 63 bin dolarla makarnanın aldığını ifade eden Başkan Kadooglu ikinci sırada 538 milyon 414 bin dolarla bitkisel yağlar ve üçüncü sırada 495 milyon 813 bin dolarla buğday ununun yer aldığını sözlerine ekledi.

Ortadoğu Afrika ve Amerika hububatçının önceliği

Ülke grupları bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke grupları arasında ilk üç sırayı 1 milyar 600 milyon 824 bin dolarla Ortadoğu Ülkeleri, 714 milyon 944 bin dolarla Afrika Ülkeleri ve 360 milyon 307 bin dolarla Amerika ülkeleri aldı.

Sektörel ihracatta Irak, Suriye ve Birleşik Devletler en yüksek payı aldı

En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında ise ilk sırada 1 milyar 78 milyon 881 bin dolarla Irak, ikinci sırada 242 milyon 885 bin dolarla Suriye ve üçüncü sırada ise 196 milyon 854 bin dolarla Birleşik Devletler yerini aldı. Hububat sektörü için gelişen ve büyüyen en önemli Afrika pazarlarından birisi olan Cibuti ise 168 milyon 200 bin dolarlık ihracatla sıralamada dördüncü sırayı alarak Pazar değerinin hızla geliştiğinin göstergesi oldu. Başkan Kadooğlu 2022 yılının on aylık sürecinde bölgeden toplam 169 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekerek “Bölge ihracatçılarımız yılın her döneminde büyük emeklerle elde ettiğimiz dış pazarları korumak ve geliştirmek için var güçleriyle çalışıyor. Son üç yıl içerisinde yaşanan pandemi ve savaşların yanı sıra global krizlerle de büyük bir mücadele içerisinden başarıya çıkan ihracatçılarımızı kutluyoruz” dedi.

Fuarlar ve tanımı önceliğimiz olacak

Uluslararası fuarların sektörleri için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu “Yılın son iki ayında ve özellikle 2023 yılında dur durak bilmeden dünyanın neresinde olursa olsun sektörel fuarlarda yerimizi almayı, geliştirdiğimiz projelerle 7 kıtada ürünlerimizi en iyi koşullarda pazarlamayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan eğitimi önceliğimize alarak bundan önceki süreçlerde olduğu gibi ihracatçılarımızın ihtiyaç duyduğu ara eleman sıkıntısının çözümüne destek vermeyi sürdüreceğiz. 2022 yılını yüksek ihracatla kapatmayı planlarken 2023 yılının yol haritasını da yönetim kurulu arkadaşlarımız ve uzmanlarımızla oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.