Güneydoğulu hububat bakliyat ihracatçıları 2022’de Türkiye lideri

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2022 yılında gerçekleştirdiği 3 milyar 575 milyon 711 bin dolarlık ihracat ve yüzde 31,1 payla Türkiye’de ki hububat bakliyat sektörleri arasında en fazla ihracat yapan birlik olma unvanını kazandı. Elde edilen başarıdan dolayı bölge ihracatçılarını kutlayan Başkan Celal Kadooğlu “2023 yılında daha fazla ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışacağız” dedi.

2022 yılını bölgeden gerçekleştirdiği toplam 3 milyar 575 milyon 711 bin dolarlık ihracatla rekor kırarak tamamlayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bu rakamlarla Türkiye’de ki sektörel liderliği de elde etti. GAİB hizmet binasında toplanarak Celal Kadooğlu Başkanlığında gündemi değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu 2023 yılıyla ilgili yol haritasını da masaya yatırdı. 2023 yılında mevcut pazarlardaki Pazar payını arttırırken dünyanın birçok bölgesinde tanıtım çalışmaları yapmayı planladıklarını ifade eden Başkan Celal Kadooğlu toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede “Türkiye genelindeki hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri birlikleri arasında Türkiye’den en fazla ihracat gerçekleştiren birlik olarak 2023 yılına girdik. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2022 yılı boyunca dünyanın 172 ülkesine toplam 3 milyar 575 milyon 711 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Global krize rağmen bölge ihracatçılarımız takdire şayan bir gayretle dünya pazarlarında etkin roller üstlenerek ihracatımızı yükselterek ülkemize bu yolla katkılar sağladılar. Emeği geçen bütün ihracatçılarımızı kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu için Dubai’ye hazırlanıyoruz"

2023 yılının tanıtım yılı olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Celal Kadooğlu; uluslararası fuarların yanında dünyanın farklı bölgelerine yönelik düzenlenecek ticari heyetlerle ürünlerin yeni pazarlarda hak ettiği yeri bulması için çabalar göstereceklerini ifade ederek Şubat 2023’te Dubai’de gerçekleştirilecek olan Gulfood Dubai 2023 Fuarında, bölgeden birçok firmanın katılımıyla gerek Afrika gerekse Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına yönelik tanıtımlarını sürdüreceklerini belirtti. Başkan Kadooğlu yaptığı değerlendirmede “Dünyanın neresinde olursa olsun önceliğimiz gıda fuarları, ticari heyetler ve tanıtım çalışmaları. 20-24 Şubat 2023 tarihlerinde Dubai’de düzenlenecek Gulfood Dubai 2023 Fuarıyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Bölgemizden yüze yakın firma her zaman olduğu gibi fuarın en önemli stantlarını oluşturarak yenilikçi ürünlerini alıcılarıyla buluşturacak. Yıl içerisinde farklı kıtalarda gerçekleştirilecek fuarların yanı sıra birliğimiz tarafından Afrika başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik ticari heyet düzenleyeceğimiz gibi 6-9 Şubat 2023 tarihleri arasında Gaziantep’te Cibuti ve Etiyopya’ya yönelik bir alım heyeti düzenleyerek bu ülkelerden davet ettiğimiz nitelikli alıcılarla sektör temsilcilerimizi buluşturacağımız büyük bir organizasyon gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

"2022’nin şampiyonları bitkisel yağlar, makarna ve un"

2022 yılında sektörde en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da bilgiler veren Başkan Celal Kadooğlu “2022 yılında bölgemizden en fazla ihraç edilen sektörel ürünlerin başında 663 milyon 776 bin dolarla bitkisel yağlar gelirken ikinci sırada 654 milyon 893 bin dolarla makarna ve üçüncü sırada 611 milyon 334 bin dolarla buğday unu geldi. Bu ürünleri ise 426 milyon 463 bin dolarla bisküvi-pasta ve 172 milyon 656 bin dolarla kakaolu ürünler takip etti. Bu ürünlerimizin dışında bölgemizden en fazla ihraç edilen ürünler arasında margarin, irmik, şeker ve şekerli mamuller, yağlı tohumlar ve mamulleri, yem çeşitleri, bulgur, mercimek, baharat çeşitleri, nohut, zeytinyağı ve türevleriyle fasulye gibi ürünlerimiz vardır" dedi.

Gözde pazarları Ortadoğu, Afrika ve Amerika ülkeleri"

2022 yılında ülke grupları bazında gerçekleştirilen ihracatta ilk sırayı Ortadoğu Ülkelerinin 1 milyar 962 milyon 216 bin dolarla aldığını da açıklayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ikinci sırayı 862 milyon 493 bin dolarla Afrika Ülkelerinin ve üçüncü sırayı 431 milyon 920 bin dolarla Amerikan ülkelerinin aldığını sözlerine ekledi. Kadooğlu bu süreçte Avrupa Birliği Ülkelerine 110 milyon 379 bin dolar, Asya ve Okyanusya Ülkelerine 73 milyon 817 bin dolar, Eski Doğu Bloku Ülkelerine 64 milyon 905 bin dolar, diğer Avrupa Ülkelerine 28 milyon 368 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 24 milyon 360 bin dolar ve serbest bölgelere de 17 milyon 187 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Bölgemizden Irak ve Suriye’ye rekor ihracat gerçekleşti"

2022 yılında bölgemizden en fazla hububat bakliyat ürünlerini alan ülkenin Irak olduğunu da belirten Başkan Celal Kadooğlu yaptığı açıklamayla “Irak sadece sektörümüz için değil, Türkiye’deki bütün sektörler için büyük önem taşıyan ana pazar ülkelerimizin başında gelmektedir. 2022 yılında bölgemizden bu ülkeye yapılan sektör ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 39,5’lik bir artışla 1 milyar 283 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Irak’ın toplam ihracatımızdaki payı yüzde 35.9’u bulmaktadır. Diğer taraftan en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk beş ülke arasında 309 milyon 568 bin dolarla Suriye, 248 milyon 428 bin dolarla Birleşik Devletler, 192 milyon 479 bin dolarla Cibuti ve beşinci sırada 137 milyon 158 bin dolarla Venezuela gelmektedir. 2022 yılında bu ülkelerin dışında toplam 172 ülkeye bölgemizden çeşitli ürünler ihraç ettik” diye konuştu