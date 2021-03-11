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Güneydoğu’dan yılın ilk 2 ayında 349 milyon dolarlık hububat ihracatı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Mahsum Altunkaya Şubat 2021 döneminde Türkiye genelinde toplam 640 milyon 506 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Güneydoğu’dan 179 milyon 114 bin dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildiğini, GAİB’in hububat ihracatında liderliğini koruduğunu ifade etti.

GAZİANTEP 11.03.2021, 11:53
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Güneydoğu’dan yılın ilk 2 ayında 349 milyon dolarlık hububat ihracatı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Mahsum Altunkaya Şubat 2021 döneminde Türkiye genelinde toplam 640 milyon 506 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Güneydoğu’dan 179 milyon 114 bin dolarlık hububat ihracatı gerçekleştirildiğini, GAİB’in hububat ihracatında liderliğini koruduğunu ifade etti.

Pandemi sürecinde yaşanan bütün sıkıntılara rağmen ihracatını arttıran en önemli sektörler arasında gelen Hububat Bakliyat sektörü, 2021’in ilk iki ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7’lik artışla 145 ülkeye 349 milyon 718 bin dolarlık ihracat yaparken Şubat ayındaki ihracatını ise 179 milyon 114 bin dolar olarak gerçekleştirdi. Mahsum Altunkaya Başkanlığında online toplantı gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, 2021 yılının ilk iki aylık ihracat rakamlarını ve sektörel sorunları masaya yatırdı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Mahsum Altunkaya 2021 yılına çok iyi başladıklarını ifade ederek pandemiye dayalı sorunların devam ettiğini, ancak alınan önlemler sayesinde ihracatın kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Türkiye’nin son dönemlerde en büyük sorununun ihracatta konteyner sıkıntısı olduğuna da dikkat çeken Başkan Altunkaya sorunun çözümü için her platformda önemli çalışmalar yaptıklarını konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

"Ortadoğu’da hızla toparlanıyoruz"

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracatta en önemli pazarın Ortadoğu pazarı olduğuna da dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya önceki yıllarda bu pazarlarda yaşanan sıkıntıların yavaş yavaş çözüldüğünü ve özellikle 2021 yılının ilk iki aylık döneminde toparlanma sürecinin belirgin olarak rakamlara yansıdığını ifade ederek yılın ilk iki ayında bu pazara bölgeden bir önceki yıla oranla yüzde 16.5’lik artışla toplam 207 milyon 558 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti. En önemli pazarlar arasında yer alan Afrika ülkelerine yılın ilk iki ayında toplam 76 milyon 561 bin dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Altunkaya, "Amerika ülkelerine 29 milyon 876 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Güneydoğulu ihracatçılar ülke bazlı ihracatta Avrupa Birliği ülkelerinde adeta rekor kırarak bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 114,8’lük artışla 17 milyon 52 bin dolarlık rekor ihracata imza attı. Bu ülke gruplarını 6 milyon 330 bin dolarla Asya ve Okyanusla ülkeleri, 4 milyon 45 bin dolarla Eski Doğu Bloku ülkeleri, 3 milyon 320 bin dolarla serbest bölgeler, 2 milyon 692 dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 2 milyon 284 bin dolarla Türki Cumhuriyetler takip etti" dedi.

"En büyük pazar Irak"

Ülke bazlı ihracatta Güneydoğu’nun en büyük pazarının Irak olduğunu ifade eden Mahsum Altunkaya Ocak-Şubat 2021 döneminde Irak’a bölgeden toplam 116 milyon 573 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, Irak’ı 30 milyon 819 bin dolarla Suriye’nin, 26 milyon 435 bin dolarla İran’ın, 12 milyon 727 bin dolarla Birleşik Devletlerin takip ettiğini ifade etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk on ülke arasında 10 milyon 834 bin dolarla Lübnan olduğunu paylaşan Altunkaya, "9 milyon 666 bin dolarla Venezüella, 8 milyon 862 bin dolarla İsrail, 8 milyon 297 bin dolarla Somali, 7 milyon 39 bin dolarla Cibuti ve 6 milyon 900 bin dolarla Benin yer aldı. Hububatçıların yeni pazarları arasında yer alan Nijer’e ise bu süreçte bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 493,8’lik artışla 6 Milyon 162 bin dolarlık ihracat yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Güneydoğu’dan en fazla makarna ihracatı yapıldı"

Ocak ayında olduğu gibi Ocak-Şubat döneminde de ürün bazlı ihracatta ilk sırada makarnanın yer aldığına dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, "Ocak-Şubat döneminde bölgeden toplam 66 milyon 519 bin dolarlık makarna, 65 milyon 461 bin dolarlık buğday unu, 58 milyon 218 bin dolarlık bitkisel yağlar, 38 milyon 774 bin dolarlık bisküvi-pasta ürünleri, 19 milyon 779 bin dolarlık kakaolu mamuller, 11 milyon 405 bin dolarlık irmik, 9 milyon 824 bin dolarlık margarin, 9 milyon 238 bin dolarlık şeker ve şekerli mamuller, 8 milyon 877 bin dolarlık yağlı tohumlar ve mamulleri, 7 milyon 783 bin dolarlık çeşitli yemler ve 6 Milyon 820 bin dolarlık bulgur ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu ürünleri mercimek, baharat çeşitleri, nohut, zeytinyağı ve türevleriyle fasulye ve çeşitli ürünler takip etti" diye konuştu.
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