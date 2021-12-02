banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi

Güneydoğu’dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı geldi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Kasım ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.

GAZİANTEP 02.12.2021, 15:02
Güneydoğu’dan tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı geldi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Kasım ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Geride bıraktığımız ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeni bir rekora imza attı. Bölge, bir önceki yılın Kasım ayına göre ihracatını yüzde 29 oranında artırarak 1 milyar 97 milyon 100 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep için ise yüzde 28’lik artış ile 904 milyon 680 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, şehir tüm zamanların en yüksek Kasım ayı ihracatına imza attı. Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Bölgemizden yine tarihi bir rekor geldi. Güneydoğu, tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Bu gurur verici tablonun mimarı Bölge ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kileci, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tarihi bir rekor kırdığını söyledi. Tarihin en yüksek aylık ihracatının gerçekleştiğini söyleyen Kileci, ihracat rakamının gurur verici olduğunu da sözlerine de ekledi.

“Bölgedeki ihracatçı sayısı her geçen gün artıyor”

2021 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “2021 yılının Ocak-Kasım döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artışla 10 milyar 606 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 9 milyar 127 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 30 oranında artırdı. Bölgemiz, Kasım ayı boyunca 2 bin 594 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep’ten ihracat yapan firma sayısı ise bin 806 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla, ihracatçı sayısı bakımından Bölgemiz ve Gaziantep için tüm zamanların en yüksek ayı olmuştur. Ayrıca 2021 Kasım ayında 95 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizdeki ihracatçı sayısı her geçen gün artıyor” dedi.

“Irak, ABD ve Suriye ilk üçte yer almaya devam ediyor”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 38,2 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 18,3 payla ikinci ve Amerika ülkeleri ise yüzde 14,4 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021’in Ocak-Kasım ayları arasında toplam 198 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir” diye konuştu. Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile diğer gıda müstahzarları yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep 5’inciliği koruyor

Gaziantep, Ocak-Kasım 2021 dönemindeki 9 milyar 127 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürüyor. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 139,8’lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin ise tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti.

2021 yılı Kasım ayında GAİB’in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci, Kahramanmaraş’ın 136,4 milyon dolar, Mardin’in 105,5 milyon dolar, Malatya’nın 47,1 milyon dolar, Diyarbakır’ın 26,6 milyon dolar, Şanlıurfa’nın 15,6 milyon dolar, Kilis’in 8 milyon dolar ve Adıyaman’ın 6,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7