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Güneydoğu’dan 2022’nin ilk ayında 128 ülkeye 257 milyon 321 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 2022 yılının ilk ayında toplam 128 ülkeye 257 milyon 321 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 13-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek olan Dubai Gulfood 2022 Fuarı’na Türkiye genelinden 182, Gaziantep’ten ise 27 markanın katılacağını sözlerine ekledi.

GAZİANTEP 09.02.2022, 10:39
Güneydoğu’dan 2022’nin ilk ayında 128 ülkeye 257 milyon 321 bin dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 2022 yılının ilk ayında toplam 128 ülkeye 257 milyon 321 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, 13-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek olan Dubai Gulfood 2022 Fuarı’na Türkiye genelinden 182, Gaziantep’ten ise 27 markanın katılacağını sözlerine ekledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanarak ihracat rakamlarını ve gündemi değerlendirdi. 2021 yılında bölgeden Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 25,6 artışla 9 milyar 156 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,5 artışla 2 milyar 952 milyon dolarlık sektörel ihracata imza atıldığını ifade etti.

Altunkaya yaptığı değerlendirmede 2021 yılında Türkiye genelinden gerçekleştirilen sektörel ihracatta Güneydoğu’nun ihracat payının yüzde 32,2, sektörün GAİB bünyesinden gerçekleştirilen toplam ihracat rakamlarındaki payının ise yüzde 25,2 olduğunu sözlerine ekledi. 2021 yılında Güneydoğulu ihracatçıların gerçekleştirdiği toplam ihracatının yüzde 19,9’unu makarnanın, yüzde 18,2’sini bitkisel yağların, yüzde 17,1’ini buğday ununun ve yüzde 10,8’ini bisküvi pastanın oluşturduğunu da belirten Başkan Altunkaya, 2022 yılının ilk ayında da bölge ihracatçılarının yeni rekorlara imza attığının altını çizdi.

Türkiye 182 markasıyla Dubai Gulfood 2022’ye çıkarma yapacak

2022 yılının en önemli uluslararası gıda fuarı olan Dubai Gulfood 2022’ye Türkiye genelinden katılan toplam 182 markanın 27’sinin Gaziantep’ten olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "Türkiye her geçen gün dünya pazarlarının en önemli aktörleri arasındaki yerini güçlendiriyor. 2022 yılının en büyük fuarları arasında yer alan ve bu yıl yaklaşık beş bin firmanın katılacağı ve 13-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dubai Gulfood 2022’ye ülkemizden toplam 182 firmamız stant açarak katılıyor. Gaziantep’ten ise bu fuara 27 firmamızın markaları stand açarak katılacak ve yenilikçi ürünlerini dünya pazarlarıyla buluşturacak. Her yıl katıldığımız ve önemli sonuçlar aldığımız bu fuarın başarıyla geçeceğine inanıyor, katılımcı firmalarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Güneydoğu’dan 2022’nin ilk ayında 128 ülkeye 257 milyon 321 bin dolarlık ihracat

2022 yılının ocak ayında Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyelerinin 257 milyon 321 bin dolarlık ihracata imza atarak yeni bir rekor gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Altunkaya, “Zorluklar içerisinde olsa da başarıyla geçen bir yılın ardından 2022 yılında sektörümüz ihracatçıları büyük özverilerle pandemi ve kış şartlarını da zorlayarak yılın ilk ayında 128 ülkeye toplam 257 milyon 321 bin dolarlık ihracata imza attılar. Bu anlamda ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. 2022 yılına bu anlamda çok iyi başladık” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu, Afrika ve Amerikan ülkeleri Güneydoğulu ihracatçıların gözdesi

2022’nin ilk ayında gerçekleştirilen ihracatta aslan payının Ortadoğu ülkelerine ait olduğunu ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, bu ülke gruplarını Afrika ülkeleri, Amerika ülkeleri, Avrupa Birliği, Asya ve Okyanusya ülkeleri, Eski Doğu Bloku ülkeleri, Türki Cumhuriyetler ve Serbest Bölgelerin takip ettiğini sözlerine ekledi. Ülke bazlı ihracatta ise en çok ihracatın Irak’a gerçekleştirildiğini ifade eden Altunkaya, “Yılın ilk ayında Irak’a bölgemizden 91 milyon 56 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, Suriye’ye 21 milyon 545 bin dolar, Birleşik Devletlere 18 milyon 140 bin dolar, Cibuti’ye 15 milyon 21 bin dolar ve Sudan’a 7 milyon 794 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde toplam ihracat yaptığımız ülke sayısı Türkiye genelinden 191, bölgemizden ise 128 ülkedir” şeklinde konuştu.

İhracatçının amiral gemisi makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden en fazla ihracat gerçekleştirilen ürünlerin başında makarna, buğday unu ve bitkisel yağların geldiğini de açıklayan Başkan Mahsum Altunkaya, “2021 yılında olduğu gibi yeni yılın ilk ayında da ürün bazlı ihracatımızda en fazla makarna, buğday unu ve bitkisel yağlar ihracatı gerçekleştirildi. Bu ürünler arasında 47 milyon 864 bin dolarlık makarna, 45 milyon 261 bin dolarlık buğday unu, 38 milyon 247 bin dolarlık bitkisel yağlar ihraç edilirken, bu ürünlerimizi 26 milyon 61 bin dolarla bisküvi ve pastacılık ürünlerinin yanı sıra 14 milyon 131 bin dolarla mercimek takip etti. Ayrıca bu süreçte bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler arasında yem çeşitleri, kakaolu mamuller, margarin, şeker ve şekerleme çeşitleri, irmik, yağlı tohumlar ve mamulleri, bulgur, fasulye ve baharat çeşitleri, zeytinyağı ve türevleriyle nohut ve diğer ürünlerimiz de ihraç edilmiştir” diye konuştu.

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