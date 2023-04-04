Güneydoğu’dan 2022 yılında 11 milyar 473 milyon dolarlık hububat ihracatı

GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nin 2022 yılı olağan mali genel kurulunda 2022 yılında gerçekleştirilen faaliyetler masaya yatırıldı. Toplantıda, 2023 hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüleceği Başkan Celal Kadooğlu tarafından açıklandı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nin 2022 yılı olağan mali genel kurulu, GAİB hizmet binasında gerçekleştirildi. 2022 yılı faaliyetleri ve bütçesinin görüşülerek oylandığı genel kurula GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile çok sayıda ihracatçı katıldı.

Genel kurul sonrası bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, son yıllarda bölgede yaşanan felaketlerin birçok sektörü olumsuz etkilediğini ifade ederek 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrası 11 kentin olumsuz etkilendiğini ve milyonlarca vatandaşın bu durumdan mağdur olduğunu sözlerine ekledi. Kadooğlu, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bu bölgenin insanları her zaman kenetlenerek sorunlarına çözüm üretmiştir. Bizler de devletimizle, milletimizle kenetlenerek bu yaraların sarılması için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

2022 yılıyla ilgili gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgiler veren Başkan Kadooğlu, “Ülkemiz hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 2022 yılında yüzde 25,44 artışla 11 milyar 473 milyon ABD doları olmuştur. Birliğimiz ihracatı ise yüzde 21,3 artışla 3 milyar 575 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Birliğimiz hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının Türkiye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı içindeki payı yüzde 31,1 olmuştur. Birliğin bölgemizden yapılan ihracat içindeki payı ise yüzde 28,96 olmuştur. 2022 yılı birliğimiz toplam ihracatının yüzde 18,6’sını bitkisel yağlar, yüzde 18,3’ünü makarna, yüzde 17,1’ini buğday unu ve yüzde 11,9’unu bisküvi pasta oluşturmaktadır. Bölgemizin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatını ülke grupları itibariyle değerlendirecek olursak en çok ihracat yapılan ülke grupları içinde ilk sırayı yüzde 54,9 pay ve 1 milyar 962 milyon ABD doları (USD) ile bir önceki yıla göre ihracatımızda yüzde 22,5 artış yaşanan Ortadoğu ülkeleri almıştır. Onu yüzde 24,1 pay ve 862 milyon 493 bin ABD doları (USD) ile ihracatımızda bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artış kaydedilen Afrika ülkeleri yüzde 12,1 pay ve 431 milyon 920 bin ABD doları (USD) ile yüzde 33,8 artış olan Amerika Ülkeleri takip etmektedir. Diğer taraftan bölgemizin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 2022 yılında yoğunlaştığı ülkelere baktığımızda ise ilk sırada yüzde 35,9 pay, 1 milyar 283 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 39,5 artış ile Irak, ikinci sırada yüzde 8,7 pay, 309 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 18,7 artış ile Suriye, üçüncü sırada yüzde 6,9 pay, 248 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 72,6 artış ile Birleşik Devletler, dördüncü sırada yüzde 5,4 pay, 192 milyon USD ihracat ve ihracat rakamlarındaki yüzde 26,2 artış ile Cibuti bulunmaktadır. 2022 yılında toplam 172 ülkeye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracı gerçekleşmiştir” dedi.

2023 yılında daha etkin çalışmalar yürüterek dünyanın dört bir yanında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirerek pazar yelpazesinin genişleteceğini de sözlerine ekleyen Başkan Kadooğlu “2023 yılına büyük bir felaketle başladık ama bir yandan yaralarımızı sararken diğer yandan mevcut pazarlarımızı korumak ve yeni pazarlarda etkin olmak için hazırladığımız projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.