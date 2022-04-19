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Güneydoğu’dan 154 ülkeye hububat ve bakliyat ihracatı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Celal Kadooğlu başkanlığında toplanan yeni yönetim kurulu üyelerin görev dağılımı yapıldı. Başkan Celal Kaduıoğlu 2002 yılında Güneydoğu’dan 154 ülkeye hubabat ve bakliyat ihracatı yapıldığını belirten Başkan Kadooğlu, yılın ilk çeyreğinde 925 milyon 904 bin dolarlık ihracat yapıldığını da ifade etti.

GAZİANTEP 19.04.2022, 15:36
Güneydoğu’dan 154 ülkeye hububat ve bakliyat ihracatı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Celal Kadooğlu başkanlığında toplanan yeni yönetim kurulu üyelerin görev dağılımı yapıldı. Başkan Celal Kaduıoğlu 2002 yılında Güneydoğu’dan 154 ülkeye hubabat ve bakliyat ihracatı yapıldığını belirten Başkan Kadooğlu, yılın ilk çeyreğinde 925 milyon 904 bin dolarlık ihracat yapıldığını da ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seçimli olağan genel kurulunun ardından Celal Kadooğlu Başkanlığında göreve seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını GAİB hizmet binasında gerçekleştirdi. Kadooğlu Başkanlığında toplanan yönetim kurulu toplantısına Mesut Acar, Ahmet Tiryakioğlu, Ali Çoban, Ramazan Altunkaya, Kemal Çakmak, Seyid Yusuf Akan, Oğuz Özmen, Erhan Sayın, Abdulkadir Ercan ve Fatih Hazır katıldı. Yeni görev dağılımının yapıldığı toplantıda Mesut Acar ve Kemal Çakmak yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirilirken; muhasip üyeliğe ise Erhan Sayın getirildi. Erhan Sayın aynı zamanda Tim Delegeliği görevine de getirilirken TİM Sektör Kurulu Temsilciliği görevine Celal Kadooğlu, Ahmet Tiryakioğlu, Ali Çoban ve Mesut Acar getirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun Yönetim Kurulu temsilciliği görevine de Mesut Acar getirildi. Yapılan görev bölümünün ardından ihracat rakamları masaya yatırılarak sektörel sorunlar tartışıldı.

Güneydoğu’dan 154 Ülkeye 925 Milyon 904 Bin Dolarlık İhracat

Göreve yeni seçilen yönetim kurulunun ilk toplantısının gerçekleştirildiğini ve görev dağılımının yapıldığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu yılın ilk üç aylık diliminde bir önceki döneme oranla yüzde 64,6’lik artışla 925 milyon 904 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade etti. Sektörel ihracatın arttırılması yönünde her türlü çalışmanın içerisinde yer alacaklarını da açıklayan Başkan Kadooğlu, “Yeni yönetim kurulumuzla bugün ilk toplantımızı gerçekleştirerek görev dağılımımızı yaptık. Elbette dünya genelinde önemli bir kriz yaşanıyor ve gıda insanlık için her şeyin üzerinde öneme sahip. Bizler üreticilerimizin yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi, AR-GE ve inovasyonu işletmelerinde ön planda tutmaları ve markalaşma yolunda önemli adımlar atarak Türkiye’den uluslararası markaların çıkarılması yönündeki çalışmalara ve projelere de destek vereceğiz. Bölge ihracatına baktığımız zaman 2022 yılının ilk çeyreğinde önemli bir artış yakalayarak, ilk çeyreği 925 milyon 904 bin dolarlık ihracatla kapatmışız. İkinci çeyrekte de bu rakamların üzerinde ihracat beklentilerimiz var” dedi.

En fazla makarna, buğday unu, bitkisel yağlar ihraç edildi

2022 yılının ilk çeyreğinde ürün bazlı ihracatta ilk sıralarda makarna, buğday unu, bitkisel yağlar ve bisküvi pasta ürünlerinin geldiğine de dikkat çeken Başkan Kadooğlu “Sektörel ihracatımızda en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerimizin başında ilk çeyrekte 163 milyon 469 bin dolarla makarna, ikinci sırada 151 milyon 946 bin dolarla buğday unu ve üçüncü sırada 110 milyon 982 bin dolarla bitkisel yağlar gelmektedir” dedi.

Ortadoğu Güneydoğulu ihracatçıların gözdesi

Ülke guruplarına baktığımızda ise en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke gurupları arasında ilk sırada 490 milyon 527 bin dolarla Ortadoğu Ülkeleri gelirken ikinci sırada 268 milyon 173 bin dolarla Afrika ülkeleri ve ardından üçüncü sırada 100 milyon 956 bin dolarla Amerika Ülkeleri gelmektedir. Bunları 27 milyon 182 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri, 13 milyon 112 bin dolarla Asya ve Okyanusya ülkeleri, 9 milyon 726 bin dolarla Eski Doğu Bloku ülkeler izlerken bu süreçte serbest bölgelere toplam 6 milyon 261 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yine aynı dönemde Türki Cumhuriyetlere 5 milyon 406 bin dolarlık son olarakta 4 milyon 561 bin dolarlık diğer Avrupa ülkelerine Güneydoğudan sektörel ihracata imza attık” dedi.

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