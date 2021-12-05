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Güneydoğu Enerji Forumu Gaziantep’te yapıldı

Sanko Enerji’nin ana sponsorluğunda, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Gaziantep Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen “Güneydoğu Enerji Forumu” düzenlendi.

GAZİANTEP 05.12.2021, 13:48
Güneydoğu Enerji Forumu Gaziantep’te yapıldı

Sanko Enerji’nin ana sponsorluğunda, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Gaziantep Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen “Güneydoğu Enerji Forumu” düzenlendi.

GTO’da, “Enerji Verimliliği” ana temasıyla düzenlenen ‘Güneydoğu Enerji Forumu’na; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, EMO Şube Başkanı İslim Arıkan, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve diğer AB Politikaları Başkanı, Müsteşar Bartosz Przywara, Sanko Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Akyol, SANKO Enerji CEO’su Hakan Yıldırım, Gaziantep ve diğer illerden gelen davetliler ile öğrenciler katıldı.

Toplantının açılışında enerjinin Gaziantep, Türkiye ve dünyadaki görünümünü bir sunum eşliğinde anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan, Türkiye ortalamasına göre Gaziantep’te verimlilik projelerinin azlığının dikkat çektiğini söyledi.

Verimli ve temiz enerji kullanmanın önemine değinen Tancan, “Verimli ve temiz enerji kullanmak büyük önem arz ediyor. Avrupa, Türkiye’nin kullandığı oranın yarısına yakın bir enerjiyle aynı ürünü üretebiliyor” dedi.

“Ülke olarak her ne kadar dünya ortalamasına göre verimli enerji kullanıyorsak da her zaman kendimize daha iyisini örnek alma ve daha iyisine ulaşma adına Avrupa rakamlarını yakalamaya yönelik çaba sarf etmeliyiz” diyen Tancan, şöyle devam etti:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak enerjide verimliliği artıracak projeleri destekliyoruz. Binalarda, tarım ve hizmet sektöründe de verimlilik projelerine destek vereceğiz. Gaziantepli sanayicilerimizin verimlilikle ilgili projelere daha fazla önem vermesi, takip etmesi gerektiğini rakamlar da gösteriyor. Türkiye ortalamasıyla kıyasladığımız zaman Gaziantep’teki verimlilik projelerinin azlığı dikkat çekiyor.”

“Finansmana erişim maliyetinin eşitlenmesi gerekiyor”

Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım ise “Dünyanın çok ciddi bir dönüşümden geçmesi gerektiğini kaydederek konuşmasına başladı.

Yıldırım, “Sanayide Enerji Verimliliği” konulu birinci oturumda “Karbonsuz Yeni Ekonomik Düzende Enerji Sektörünün Rolü” hakkında görüşlerini açıkladı.

Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşması için yenilenebilir enerji hamlelerini ve bundan sonra atılması gereken adımlarla ilgili düşüncelerini paylaşan Yıldırım, “Dünyanın çok ciddi bir dönüşümden geçmesi gerekiyor. Daha fazla rüzgar, daha fazla enerji ve daha fazla ticari olmayan enerji depolamamız lazım” diye konuştu.

Finansmana erişimin sağlanması ve bunun her yerde eşit bedellerle sağlanması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Emisyonun sınırı yok, dünyanın herhangi bir yerinde emisyon varsa bu dünyanın her yerini ilgilendiriyor. Emisyonun bir sınırı yoksa emisyonu gidermeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi için finansmana erişim eşit olmalı. Finansmana erişimin maliyetini eşitlememiz lazım çünkü doğaya aynı etkiyi yapıyoruz.

Dönüşüm çok ciddi bir imalat ekonomisini de beraberinde getiriyor. Güneş ve rüzgar santrallerine, elektrik depolamaya trilyonlarca dolar para harcanacak. Birtakım ülkelerin sadece imalatçı, teknoloji geliştirici olduğu, inovasyon yaptığı, diğer birtakım ülkelerin de bunları kullanmak suretiyle emisyonlarını giderdiği bir model kurgulamamak lazım, bu gerçekçi değil.”

“Başkası kirletti” düşüncesinin günümüzde de devam ettiğinin altını çizen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu çok kuvvetli ve uzun yıllarda gelişmekte olan ülkelerin ve bizim de kullandığımız bir argüman. 100- 200 yıl önce kömür yakarak endüstrileşen bir ülkeler grubu var. Gelinen noktada gelişmekte olan ülkelerin de ucuz enerji kaynağını kullanma isteği var. Gelişmiş olan ülkeler şu an başka bir model getiriyor. Acaba gelişmekte olan ülkelere 100 önce kendilerine sunulan avantajı sağlayabilecek mi? Bu konunun adreslenmesi gerekiyor. Hep beraber birlikte bir fikir birliği yapmaya ve bunu gerçekten anlamaya çalışıyoruz.”

“Bireyler, devletler ve kurumlar hep birlikte aksiyon almalı”

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da yaptığı konuşmada, doğayla dostluğun bozulduğuna işaret ederek, “Doğayla dostluğumuzun bozulmasında yaşantımızın ayrılmaz parçası olan enerji kaynaklarını sorumsuzca kullanmak en temel sebeplerdendir” ifadelerini kullandı.

Enerjiye her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Yıldırım, “Bu ihtiyaç başta ekolojik dengede bozulma olmak üzere fiyat artışı, rekabette zorluklar, kaynakların azalması, bütçe, cari dengede bozulma ve dışa bağımlılık birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların çözümlerinde ise bireyler, devlet, kurumlar ve firmaların alması gereken aksiyonlar var” değerlendirmesini yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından uzmanlar iki oturum halinde enerji ile ilgili görüşlerini paylaştı. Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım’ın, “Karbonsuz Yeni Ekonomik Düzende Enerji Sektörünün Rolü” konusundaki rolünü anlattığı oturumlar sonrasında panelistler katılımcıların sorularını yanıtladı.

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