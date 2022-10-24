Gül ile Fadıloğlu D.T. Şehitkamil Şahnesi’ni yerinde inceledi

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, D.T. Şehitkamil Sahnesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yatırımlarıyla Gaziantep’i, ‘yaşanabilir kentler’ sıralamasında üst sıralara taşıma hedefi bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir yatırımı daha Gazianteplilerin hizmetine sunacak. D.T. Şehitkamil Sahnesi inşaatını Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının son durumuna ilişkin Vali Gül’ü bilgilendirdi. Programa, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı da katıldı. Toplam 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilen D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin içerisinde; 10 bin 200 metrekarelik tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunacak.

’’Kıymetli bir eser olacak’’

Yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi, İbrahimli bölgesinde yer alıyor. Şehitkamil Belediyemizin yapıp, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edeceği bir yer. Ben, Rıdvan Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten kullanılan malzemeden projeye kadar hepsi çok ince düşünülmüş, çok ince ayarlanmış. Burası sadece tiyatro salonu değil, aynı zamanda kütüphanesi var. 7/24 Gazianteplilerin kullanabileceği bir kütüphane var. Gençler için bilim merkezi, sanat merkezi var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası yapıldıktan sonra parmak ile gösterilecek bir eser olacak. İnsanların önünde fotoğraf çektireceği, “Gaziantep’e giderseniz, mutlaka görün” diyebileceği kıymetli bir eser olacak. Müteahhit firmadan, Başkanımıza kadar herkese teşekkür ediyoruz. Şehrin önemli bir ihtiyacını ortadan kaldıracaklar.”

’’24 saat yaşayan bir yer olmasını istedik’’

İnceleme programı sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti:

“Bu inşaatın, bu noktaya gelmesindeki en büyük mimarlardan birisi Sayın Valimizdir. Sayın Valimizin şahsında tüm Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Sayın Valimizin başkanlığında Ankara ziyaretimizde, Bakan Bey ile görüşmemiz neticesinde Devlet Tiyatroları’nın Gaziantep’e getirilmesi noktasında bir talebimiz vardı. Fiziki mekan olarak yapılır ama bunların sürdürülebilir bir proje olabilmesi için mutlaka oyunların sürekli sahnelenmesi gerekiyordu. Tabii burasının 24 saat yaşayan bir yer olmasını istedik. İçerisinde; sanat merkezi, bilim merkezi ve kütüphanesiyle birlikte inşallah 24 saat yaşayacak ve Gazianteplilere hizmet edecek. Yarın bizler burada olmayacağız ama bu kalıcı eserler milletimize hizmet edecek. Proje safhasından bu noktaya gelene kadar her kademede emeği olan başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”