GTO’nun yeni ihracat rotası: Şili

Gaziantep Ticaret Odası, üyeleri için yeni pazarlar oluşturmak ve yeni ihracat rotaları çizmek için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, GTO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Dış Ticaret İstihbarat Merkezi organizasyonuyla "Şili ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları" toplantısı düzenledi.

Gaziantep’in Şili ile ticari ilişkilerinin, yeni fırsatların ve Şili ekonomisinin derinlemesine irdelendiği toplantı GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıdırım, Şili Gaziantep Fahri Konsolosu Özgür Özdağlı, GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Akdoğan, ProChile -Şili Ticaret Ofisi Ticaret Direktörü Özge Tüysüzoğlu Garate ve GTO üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Şili’nin genel ekonomik durumu, ticari altyapısı, yatırım fırsatları, ithalat-ihracat için potansiyel sektörler ve devlet teşvikleri hakkında sunumların gerçekleştirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Latin Amerika’da Türkiye Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk devletin Şili olduğunu ve bu nedenle Şili halkıyla aralarında bir gönül bağı olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Şili bizim için her zaman dost ve kardeş ülkedir. Latin Amerika’da ülkemizi ilk tanıyan devlet olan Şili ile ve halkıyla gönül bağımız var. Bu toplantıyla bir araya geliş sebebimiz, bu gönül bağını ticaret bağıyla pekiştirmek dedi.

"Şili’yi daha yakından tanımak istiyoruz"

GTO olarak üyelerinin ticaret ufkunu geliştirmek ve yeni pazarları keşfetmelerini sağlamak amacıyla pek çok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Yıldırım şöyle devam etti:

“Bugüne kadar pek çok ülkenin değerli büyükelçileriyle, ticaret müşavirleriyle, iş insanlarıyla üyelerimizi bir araya getirdik, yeni iş birlikleri kurulmasına öncülük ettik. GTO olarak biz, uzman ekibimizle sürekli bir arayış içerisindeyiz. Yegâne amacımız; dünyada ayak basılmadık ülke bırakmamak. Genetik kodlarımıza işlemiz ticaret anlayışımızla tüm ülkelere ulaşmak ve alışveriş yapmak istiyoruz. Biliyoruz ki ticaret yalnızca karşılıklı maddi kazanımları değil, kültürel ve sosyal kazanımları da beraberinde getiriyor. Biz, dost ülke Şili’yi çok daha yakından tanımak, ticari ve kültürel ilişkilerimize yeni bir boyut kazandırmak istiyoruz.”

"Şili ile ticaret hacmimiz artıyor"

Toplantıda yaptığı konuşmada ticari rakamlara da değinen Yıldırım, Şili ile ticarette Gaziantep lehine bir tablo olduğunu ve 2021 yılında toplam ticaret hacminde kayda değer bir gelişme gördüklerini belirterek, “2020 rakamlarına göre Gaziantep’in Şili ile yaklaşık 30 milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 16,5 milyon dolar, ithalatımız ise 13 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2021 yılının ilk 9 ayına, Ocak-Eylül dönemine baktığımızda bir önceki yıla oranla hacimde bir artış görüyoruz. 2020 Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 23 milyon dolar olan toplam hacmimiz 2021 Ocak-Eylül döneminde 28 milyon dolara ulaşmış. Bu 28 milyon doların 16 milyon doları şehrimizden Şili’ye yapılan ihracat, 12 milyon doları ise Şili’den yaptığımız ithalat Gaziantep’in ve Şili’nin potansiyelini değerlendirdiğimizde bu rakamların çok daha üzerine çıkabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Şili ve Gaziantep arasında köprü görevi görmek istiyoruz"

ProChile -Şili Ticaret Ofisi Ticaret Direktörü Özge Tüysüzoğlu Garate, Başkan Yıldırım’ın ardından Şili’nin sunduğu fırsatlar, avantajlar ve ülke ekonomisi hakkında sunum gerçekleştirdi. GTO üyelerinin sorularını yanıtlayan Garate, “Şili ve Gaziantep arasında köprü görevi görmek istiyoruz. Şili ile ticaret yapmak isteyen tüm GTO üyelerine destek olmak ve onları en doğru şekilde yönlendirmek için hazırız" diye konuştu.