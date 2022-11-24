GTO’dan Ümit Özdağ’a "randevu talebi" tepkisi

Gaziantep Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın randevu talebinin kabul edilmediği iddiasına sert tepki göstererek, " Sayın Özdağ’ın açıklamalarında art niyet aramamıza sebep olmuştur" denildi.

GTO’dan yapılan açıklamada, "Ülkemizde faaliyet gösteren siyasi partilerden biri olan Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın aldığı yanlış bilgiler doğrultusunda Kurumumuzu karalayan mesnetsiz ifadelerinden dolayı bu açıklama zaruri olmuştur. Sayın Özdağ, Gaziantep Ticaret Odası tarafından partisinin il teşkilatının randevu talebinin kabul edilmediği ve bekletildiğini ifade ederek bunun üzerinden Gazi şehrimizin 124 yıllık köklü geçmişe sahip, bölgesinin ve ülkesinin en güçlü meslek örgütlerinden biri olan kurumumuzu haksız yere itham etmiştir. İki ay önce seçimlerini tamamlayan kurumumuza yoğun bir şekilde randevu talebi gelmekte ve bu talepler sıra ile kabul edilmektedir. Tüm siyasi partiler, kurum, kuruluş ve kişiler için uygulanan bu standart prosedür Zafer Partisi’nin randevu talebi için de uygulanmış, il teşkilatına da gerekli açıklamalar yapılmıştır. Kısaca, randevu talebi ne bekletilmiş ne de reddedilmiştir. Planlaması yapılarak uygun bir tarihte memnuniyetle kabul edileceği ifade edilmiştir. Bugüne kadar aynı prosedürün uygulandığı, sıra ile randevu verilen hiçbir siyasi parti ya da kurumdan böylesine bir tepki almamış olmak Sayın Özdağ’ın açıklamalarında art niyet aramamıza sebep olmuştur. Sayın Özdağ, il teşkilatından aldığı yanlış bilgilendirmelerden dolayı yanlışa düşmüştür. Daha da acı olan ise eski bir Gaziantep Milletvekili olarak şehrin en saygın kurumlarından biri hakkında yaptığı bu mesnetsiz açıklamalarla Gaziantep’e zarar vermiştir. Gaziantep Ticaret Odası’nın; Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü, kalkınması için Cumhuriyet kazanımlarına Atatürk ilkeleri doğrultusunda sahip çıkan ve bunu her platformda dile getiren; yerel yatırımcı, tacir, tüccar, işveren ve iş gücünü destekleyen bir kurum olduğunun farkında olmayan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın bizden bir özür beklemesi ise abesle iştigaldir. Gaziantep Ticaret Odası siyaset üstü bir kurum olarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı çizgide durmaya devam edecektir. Odamızın kapısı Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter devlet yapısına ve bayrağına saygı duyan tüm siyasi partilere sonuna kadar açıktır" denildi.