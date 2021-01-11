GTO’dan sağlık ve eğitime önemli destek

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), İl Sağlık Müdürlüğüne hibe ettiği 360 bin adet test kiti ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettiği 55 adet tablet için İl Müdürleri ile protokol imzaladı.

Yapılan çalışmalarla ile ilgili bir değerlendirme yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Tüm çabamız Gaziantep’te pandemi sürecinin yönetimine destek vermek.” dedi.

Bu şehrin başarısının sırrı paylaşmaktır diyen Yıldırım, “Gaziantep’in en takdire şayan özelliği paylaşma ve bir olma kültürüdür. Acımızı paylaştıkça azaltıyor, başarımızı paylaştıkça çoğaltıyoruz. Mevzu Gaziantep olunca, vatan olunca, bayrak olunca tüm farklılıklarımız yok oluyor ve biz ortak paydada birleşebiliyoruz. Bugün tüm dünyanın mücadele verdiği pandemi için de Gaziantep yine güç birliğini en doğru şekilde yapmayı başarmıştır. Bu noktada Oda olarak üzerimize düşeni en başından beri en iyi şekilde yapmaya, üyemizin sesi olmaya, sorunlara çözüm üretmeye çalıştık” dedi.

GTO’nun pandeminin başlangıcında koruyucu elbise, yüz siperliği gibi ekipmanlarla sağlık sektörünü desteklediğinin altını çizen Yıldırım, “GTO Meclis ve Meslek Komite Üyelerimizin desteği ile Yönetim Kurulu olarak daha önce verdiğimiz desteği bu kez de test kiti ile sürdürme kararı aldık. Bugün 360 bin test kitini ihtiyaç duyulan hastanelere teslimatını gerçekleştirmek üzere Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne teslim protokolünü imzaladık. Ben bu süreçte yaptıkları iş birliği ve verdikleri destek için İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ümit Mutlu Tiryaki’ye ve tüm ekibine teşekkür ediyor, tüm sağlık çalışanlarına bu süreçteki fedakârlıklarından dolayı da minnettar olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Bir toplumun gelişimi, bir ülkenin kalkınması için en önemli şeyin eğitim olduğuna dikkat çeken Başkan Yıldırım, yaşanan süreçte eğitimin devamlılığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan tablet kampanyası kapsamında destek verdiklerini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na duyarlılığı ve kampanyadaki çalışmaları için teşekkür eden Yıldırım, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklarımız uzaktan eğitim almakta. Ancak biliyoruz ki bazı öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişimi konusunda sıkıntıları var. Bu noktada çatı kuruluşumuz TOBB tarafından başlatılan tablet kampanyası kapsamında Odamıza gönderilen 55 adet tablet bilgisayarı Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürümüz Yasin Tepe’ye teslim ettik. Dileğimiz en kısa sürede çocuklarımızı okul sıralarında görmek. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız gibi büyük emek ve özveri ile eğitimin devamlılığını sağlamaya çalışan öğretmenlerimize değerli İl Milli Eğitim müdürümüz nezdinde teşekkür ediyorum” diye konuştu.