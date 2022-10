GTO’dan 29 Ekim kutlaması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Cumhuriyetin 99’uncu yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

GTO Başkanları yayımladıkları mesajda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “Gaziantep Ticaret Odası Meclisi olarak, temsil ettiğimiz binlerce iş insanımızla birlikte, Gazi Mustafa Kemal’den aldığımız emaneti, cumhuriyetimizi korumayı ve yaşatmayı görev edindik. “Milletimizi Anadolu’dan söküp atma planları yapan düşman devletlerine verdiğimiz en güçlü cevap Kurtuluş Savaşı olmuştur. Büyük zorluklara, yokluklara, imkânsızlıklara rağmen necip milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zafere ulaşmayı başarmıştır. Bu zaferin sonucunda asil milletimizin mükâfatı da Cumhuriyet olmuştur. Cumhuriyet, özgürlük demektir, imkân demektir. Cumhuriyet aydınlıktır, gelişmişliktir Ata’mızın dediği gibi ‘Cumhuriyet, kendisine bağlı olanları en ileri aşamalara götüren imkânları verir’’ ifadelerini kullandı.

Güçlü bir Türkiye için güçlü bir Cumhuriyet için en önemli işlerinin ekonomi olduğunu vurgulayan başkanlar, mesajının devamında ise, ’’Ata’mızın her bir adımı, her bir sözü, her bir icraatı bizler için yol göstericidir. ‘Türk milleti, bütün tarihinde savaş meydanlarında birçok zafer taçları giymiştir. Bununla övünür, daima övünecektir. Ancak, bu övünç tacını daha çok süsleyerek milletin başında tutabilmek için, diğer bir alanda da kesinlikle başarılı olması gerekir; o da ekonomidir.’ sözünde de işaret ettiği gibi olmazsa olmazımız ekonomik başarılardır. Ecdadımızın emanetini, mirasını korumanın başlıca yolu güçlü bir ekonomi için durmaksızın üretmek, çalışmak ve azmetmektir. GTO olarak 99 yıldır şiarımız bu olmuştur. Bu bilinçle görevde olduğumuz, olacağımız süre boyunca Türkiye Cumhuriyeti için, memleketimiz için ekonomik değer oluşturacak projelere, işlere imza atmaya; Ata’mızın bıraktığı emaneti ilelebet payidar kılmaya tüm enerjimizle devam edeceğiz. Cumhuriyet değerlerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalacak, yılmaz savunucusu olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı ve Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını sevinçle, gururla kutluyor; Ata’mızı, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve derin bir saygıyla y3ad ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet var olsun Türk milleti’’ ifadelerine yer verdi.