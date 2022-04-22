GTO’dan 23 Nisan mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102’nci yıl dönümü ve “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan’ın Türk milleti için çok önemli anlamlar barındırdığını belirten GTO başkanları, mesajında "Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak millet iradesi egemen kılınmış, geleceğini tayin etme hakkı Türk milletine emanet edilmiştir. TBMM’nin kuruluşu yeni Türk devletinin millî egemenliğe dayalı olduğunun bütün dünyaya resmen ilanı olmuştur. O gün olduğu gibi bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin, demokrasimizin ve geleceğimizin teminatıdır. 102 yıldır olduğu gibi ilelebet te böyle olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ilkesiyle kurulan ilk Meclis’te gerçekleştirilen reformlar ve alınan hayati kararların Türk milletinin kaderini değiştirdiğini belirten başkanlar, “Milli Mücadele’nin en önemli olaylarından birisi de şüphesiz ki TBMM’nin kuruluşudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan ve destansı mücadelelerle Türk milletinin zaferiyle sonuçlanan Milli Mücadele sürecinin ruhu, birlik ve beraberlik anlayışı, topyekûn karşı duruş bu Mecliste filizlenmiştir’’ ifadelerine yer verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocuklarının mutluluğuna, yüzlerinin gülümsemesine adayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyleyen başkanların mesajında, ’’Türk milleti olarak öylesine şanslı bir milletiz ki tüm dünya çocuklarının mutluğunu, gülümsemesini düşünen; ‘Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.’ diyen bir lidere, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e sahibiz. Başkomutanımızın tüm dünya çocuklarına verdiği değerin en net göstergesi de dünyada başka örneği olmayan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’dır Maalesef son olarak Ukrayna Savaşı’nda da gördüğümüz gibi dünyadaki anlamsız mücadelenin, en büyük kaybedeni, en derin yara alanı masum çocuklarımızdır. Dünyadaki tek bir çocuğun mutsuz oluşu, ağlayışı, gülmeyişi huzursuz olmak için fazlasıyla yeterlidir. Yüce Türk milletinin arzusu bellidir. Biz, tüm dünya çocukları gülsün istiyoruz. Tüm dünya çocukları sadece oyun oynamayı, kahkahalarla dolaşmayı, okulunda verilen ödevi bitirme telaşını düşünsün istiyoruz’’ denildi.