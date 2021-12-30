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GTO’da yılın son meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 30.12.2021, 15:26
GTO’da yılın son meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada 2020 ve 2021 yıllarını pandeminin gölgesinde geçirdiklerini ve hem psikolojik hem de ekonomik anlamda zorlu günler yaşadıklarını belirten GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Bu zorlu dönemde üretime, istihdama ve ticari hayata katkı sunan tüm üyelerimizi sektörlerinin seçilmiş üyeleri olarak tebrik ediyorum. Göreve geldiği ilk günden bu yana ve özellikle bu son 2 yılda önümüze çıkan sorun ve zorlukların çözülmesi için büyük çaba sarf eden Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 2022 yılı ülkemiz ve milletimiz için çok daha hayırlı olacak, GTO olarak yapacağımız çalışmalarla şehrimizin kalkınmasına öncülük edeceğiz" şeklinde konuştu.

"2022 yılı yeni ekonomi modeline alışmakla geçecek"

Gaziantep Ticaret Odasının aralık ayında yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında Meclis Üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “2020 yılında hâlâ etkileri süren pandemi karşısında işletmelerimizi ayakta tutmaya çalıştık. 2021 yılı da ekonomik iklimin oluşturduğu etkilerden korunmaya çalışmakla geçti. Görünen o ki 2022 yılı da yeni ekonomi modeline alışmakla geçecek" dedi. Türkiye Ekonomi Modeli’ni anlamak, alışmak ve uygulamak zorunda olduklarını belirten Başkan Yıldırım; ihracat, üretim ve istihdama dayalı ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nin açıklanmasıyla dövizdeki aşırı dalgalanmanın geri çekildiğini ve piyasaların ateşinin düştüğünü söyledi. Yeni modelde iki önemli bileşen olduğunu belirten ve bileşenler hakkında konuşan Yıldırım, “Gerçek kişiler için ‘Kur korumalı TL vadeli mevduat’ ve ihracatçılar için de “İleri vadeli kur rakamı’ uygulaması olacak. İki uygulamada da ortaya çıkabilecek kur farkını devlet karşılayacak. Biliyorsunuz kurdaki dalgalanma sürecinde gözler ihracatçılarımızın üzerindeydi. Çok kazandıkları, bu süreçten çok nemalandıkları söylendi. Oysa ihracatçılarımız dâhil hiçbir ticaret erbabı ne yüksek ne de düşük kur ister. İşverenler olarak işletmelerimizi ayakta tutabilmek, istihdama devam edebilmek için istikrarlı kur ve öngörülebilirlik istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Türkiye GSHY büyümesine en fazla katkı sağlayan 2. il Gaziantep"

Açıklanan 2021 yılı üçüncü çeyrek büyümesine göre Türkiye ekonomisinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,4 büyüdüğünü aktaran Başkan Tuncay Yıldırım konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’mız 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. Açıklanan İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2020 verilerine göre Gaziantep Türkiye GSYH büyümesine en fazla katkı sağlayan 2. il oldu. Gaziantep’in 2020 yılı GSYH’si 99 milyar 273 milyon 776 bin TL oldu. Türkiye’nin yıllık GSYH’sine en fazla katkı veren il yüzde 0,59 ile Ankara oldu. Ankara’yı %0,21 ile Gaziantep ve yüzde 0,19 ile Kocaeli izledi. Dikkatinizi çekmek isterim ki Gaziantep bu başarıları ilmek ilmek dokuyarak elde ediyor. Herhangi bir devlet desteği ve yatırımı almadan Bu yüzden diyoruz ki Gaziantep Türkiye’nin lokomotifidir. Üretkenliğiyle, çalışkanlığıyla, girişimci ruhuyla örnek kentidir.”

"Kur tahribatını gidermek için adım atılmalı"

Kurların düştüğünü ancak bu zamana kadar yaşanan dalgalanmaların, uzun zamandır girdi maliyetlerindeki fiyat artışlarının, hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntıların yolaçtığı bir tahribat olduğunu ve bu tahribatın giderilmesi için adım atılması gerektiğinin altını çizen GTO Başkanı Yıldırım, “Kurlarda yaşadığımız dalgalanmalar vergisel boyutta bir takım sorunlara yol açtı. Bu sorunlardan biri yeniden değerlemede diğeri de finansman gider kısıtlamasında ortaya çıkıyor. Bu konuyla ilgili GTO olarak bir çalışma hazırlayarak her zaman olduğu gibi sorunları ve sorunların çözümü için atılabilecek adımları Bakanlığımıza ilettik. Umut ediyorum ki olumlu sonuç alacak, kur dalgalanmalarının neden olduğu tahribatın önlenmesine katkı sunacağız" diye konuştu.

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