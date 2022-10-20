GTO’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı

GTO’da yeni dönemin ilk toplantısı olan Ekim ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada çok başarılı bir seçim sürecini atlatarak 40. Dönemde bir arada olma şansı elde ettiklerini ifade eden GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Hepimizin yeni görevlerini tebrik ediyor, hep birlikte başarılı bir dönem geçirmeyi temenni ediyorum. 124 yıllık tarihe sahip, ülkemizin sayılı, bölgemizin en büyük sivil toplum kuruluşu GTO’da sizlerle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. 39. dönem boyunca birlikte çalıştığımız tüm Meclis, Meslek Komite ve Disiplin Kurulu üyelerimize Odamıza kattıkları değer için de canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah 40. dönemde birlik ve beraberlik içerisinde başarılarla dolu bir dönem yaşar, başarılı çalışmalara imza atarız. Yeni dönem Gaziantep ve ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

“Odamıza, şehrimize ve demokrasiye yaraşır bir seçim geçirdik”

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Gaziantep Ticaret Odası’nın Ekim ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Oda seçimleri neticesinde oluşan yeni meclisi değerlendirerek, “Gaziantep Ticaret Odasının 40. Dönem Meclisi Odamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı uğur olsun. Siz değerli Meclis Üyelerimiz nezdinde tüm GTO üyelerine seçimlerde gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. Odamıza, şehrimize ve demokrasiye yaraşır bir seçim geçirdik. Şimdi sıra hep birlikte, tek yürek, tek ses olarak üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya geldi. Ben, hep birlikte en güzel projelere imza atarak, adından en çok söz ettiren Odalardan biri olacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Komitelerimiz çalıştıkça biz daha güçlüyüz”

Başkan Yıldırım, Meslek Komite Üyelerinin genç ve dinamik üyelerden oluştuğunu söyleyerek, “Bu gençliği kullanmalıyız. Büyüklerimizin tecrübeleri ile Odamızın bilgi birikimi ile kurumsal hafızası ile bu gençliği birleştirmeliyiz. Bir şeyin altını çok net çizmek istiyorum. Komitelerimiz çalıştıkça, komitelerimiz sektörlerindeki gelişmeler ile ilgili bizi besledikçe biz çok daha güçlüyüz. Daha doğru aksiyonlar alırız. Çünkü komiteler; bizim sahadaki gözümüz, kulağımız. Sektörel sorunlar noktasında bizim tetik noktamız komiteler Unutmayın ki, Gaziantep ticari hayatının temsilcisi olan Gaziantep Ticaret Odasının aktifliği ve gücü komitelerin aktifliği ile doğru orantılıdır” şeklinde konuştu.

“2023 yılı aydınlık görünmüyor”

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada IMF tarafından yayınlanan Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu’nu değerlendiren GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, 2023 yılının aydınlık görünmediğini ifade ederek, “Rapor küresel ekonomi için iyimser olmaya çalışmış ama yine de tablo pek de iç açıcı değil. Raporda, 2023’de dünyada ticaret hacmi artışının ciddi biçimde hız keseceği, ortalama büyümenin daha da düşeceğini buna paralel olarak enflasyonun da gerileyeceği öngörülüyor. Gelişmiş ekonomilerin 2023’de ciddi bir büyüme kaybı yaşaması bekleniyor. IMF raporu özetle bize şunu söylüyor, küresel sistem 2023 yılında 2022 yılından daha kötü bir durumda olacak. Ekonomiler büyüme sorunları çekecek ve bunun için enflasyon artışlarını frenlemekle uğraşmak zorunda olacaklar. Küresel ekonomide önümüzdeki dönem enflasyonu düşürebilmek için faizlerin artmaya devam edeceği, talebin ve yatırımların kısılacağı bir dönem olacak. Bütün bu sıkılaştırıcı politikaların neticesinde dünyada üretim düşecek, büyüme düşecek. Sonuçta uluslararası ticaret hacmi de düşecektir. Bizler de elimizden geldiğince bu tabloya hazır olmaya çalışacağız. Üyelerimizin yanında durmaya devam edecek, bu zorlu koşullardan en hafif hasarla çıkmalarına katkı sağlayacağız. Krizleri, zorlukları fırsata dönüştürebilmek için projeler üretecek, tüm faaliyetlerimize bu yönde şekil vereceğiz. Finansmana erişim gibi pek çok sıkıntılı konuda çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz. Umut ediyorum ki 2023 yılını birlik ve beraberlik içerisinde göğüsleyerek, zorlukların da üstesinden geleceğiz” diye konuştu.