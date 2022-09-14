GTO’da tacikistan iş dünyası ile önemli buluşma

GTO’DA TACİKİSTAN İŞ DÜNYASI İLE ÖNEMLİ BULUŞMA

Hayata geçirdiği projeler ve düzenlediği organizasyonlarla Gaziantep ekonomisine ve dış ticaretine önemli katkılar sunan Gaziantep Ticaret Odası, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen “Tacikistan-Gaziantep Bölgelerarası İş Forumu” ve “Tacik-Türk Firmalara Yönelik İkili Görüşme Organizasyonu” ile de üyelerini 40’ın üzerinde Tacik firmayla buluşturdu.

GTO ev sahipliğinde, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Büyükelçiliği, Tacikistan Cumhuriyeti Khatlon Bölgesi Resmi Kurumları, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Khatlon Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen organizasyonda Tacikistan-Gaziantep ticari ilişkileri masaya yatırıldı.

Tacikistan-Gaziantep Bölgelerarası İş Forumu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren ve Gaziantep ekonomisi hakkında katılımcıları bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, bu organizasyonun düzenlenmesindeki ortak amaçlarının iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda verimli iş birlikleri oluşturmak olduğunu belirtti. Forum öncesinde Khatlon Ticaret ve Sanayi Odası ile imzaladıkları iş birliği protokolüyle de amaçlarına ulaşma yolunda önemli bir adım attıklarını ekleyen Yıldırım, “Bizim gibi ticari hayatı temsil eden sivil oluşumların geliştirdiği ticari diplomasi en az uluslararası devlet diplomasisi kadar etkilidir. Ekonomi noktasında kimi zaman devlet diplomasisinden bile etkili olduğu zamanlar olabiliyor. O sebeple, Türkiye ve Tacikistan, Khatlon ve Gaziantep arasındaki ilişkilerin geleceği için bugünkü organizasyonu çok önemsiyorum” dedi.

’’Pandemi sürecinde farklı pazarları keşfetmemiz gerektiğini öğrendik’’

GTO olarak üyelerinin uluslararası iş ağlarını geliştirmek için birçok proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini, son iki yıldır da yapılan bu çalışmaları daha kurumsal bir yapıya kavuşturmak için Dış Ticaret İstihbarat Merkezini kurduklarını aktaran Başkan Yıldım şu şekilde devam etti:

’’Son yıllarda yaşanan pandemi, savaş gibi küresel gelişmeler de bize tedarikçi, müşteri, ortaklılar noktasında farklı farklı pazarları keşfetmemiz gerektiğini öğretti. Bu bağlamda Tacikistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, işbirliklerinin daha da güçlenmesini çok önemsiyoruz. Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaretin yaklaşık %10’nu Gaziantep’ten geçiyor. Bu yılın ilk 7 ayında Gaziantep’in Tacikistan’a ihracatı % 31,6 artmış. Doğru stratejileri kurarsak, bu rakamları her iki ülkenin de kalkınmasına hizmet edecek şekilde büyütmek, niceliği ile birlikte niteliğini de artırmak mümkün.”

’’Gaziantep’te tekstil sektörünün gelişkinliği ve tecrübesinden faydalanmak isteriz’’

Düzenlenen forum ile Gaziantepli firmalar ile daha yakın ilişkiler kurarak yeni ticari fırsatlar elde etmek adına ilk önemli adımı attıklarını söyleyen Khatlon Valisi Kurbon Hakimzoda ise Khatlon vilayetinin Tacikistan’ın en gelişmiş vilayetlerinden birisi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Khatlon, Afganistan ve Özbekistan ile sınır komşusudur. Bu bölgelere ve diğer çevre ülkelere önemli lojistik ağlarla bağlı olan bölgemiz, önemli ticari fırsatlar vadetmektedir. Bu bölgelerde Türk iş insanlarıyla kurulacak ortaklıklar ve ortak firmalar sayesinde Pakistan, Afganistan, Özbekistan ve Çin Pazarlarına önemli açılımlar gerçekleştirmemiz mümkündür. Özellikle Khatlon Bölgesi başta olmak üzere Tacikistan genelinde pamuk üretiminin hammadde olarak çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek isterim. Fakat Şimdiye kadar ticari faaliyetlerimiz dâhilinde hammadde olarak üretip hammadde olarak satış gerçekleştirdik. Türkiye’de ve Gaziantep’te Tekstil sektörünün gelişkinliği ve tecrübesi, umuyoruz ki yakın gelecekte hem hammadde tedariki, Hem Tacikistan’daki tekstil ve iplik sektörünün gelişimi konusunda her iki taraf için de önemli fırsat kapıları açacaktır. Tarımsal üretim ve Elektrik Üretimi alanında önemli kaynaklara sahip olan bölgemizde çeşitli maliyetler hususunda da pek çok rakipten daha cazip fırsatlar sunan bir iş ortağı olarak Türk firmalarını ülkemizde yatırım ortağı olarak görmek istiyoruz. Umuyoruz bu iş forumu ile birlikte Gaziantepli iş insanlarıyla olan ortaklıklarımız daha da genişleyecek ve birlikte yeni ticari fırsatları ticari kazanımlara dönüştürme şansını bulacağız.“

’’Son 3 yılda Türk-Tacik ilişkilerinde önemli aşamalar kat edildi’’

Son 3 yılda Türk - Tacik Ekonomik ilişkilerinde önemli aşamalar kat edildiğini vurgulayan Tacikistan Ankara Büyükelçisi Ashrafijon Gulov da “2022 yılının ilk 7 ayında artan ticaret hacmimiz ülkeler arası Ticari ilişkilerin taşıdığı potansiyeli gösterebilmesi açısından önem arz etmektedir. Aynı zamanda 2 gündür gerçekleştirdiğimiz Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri ziyaretlerinde pek çok başarılı iş insanı ile görüşmeler sağlayıp pek çok tesisi ziyaret etme fırsatı elde ettik. Bu ziyaretler bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretin amaçlarından biri olarak Türkiye Cumhuriyetinde atılan doğru adımların, Sanayi atılımlarının ve yüksek tecrübe birikiminin bizim ülkemizde de değerlendirilip uygulanabilmesi adına çalışmalar yürütüp bağlantılar sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda ülkemiz Tacikistan’daki yatırım fırsatlarını Türk iş adamlarına tanıtıp gerekli teşviklerden faydalanmalarını sağlayarak iki ülkenin ticari ilişkilerini daha da ileri bir noktaya taşımak hususunda kararlılıkla çalışmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur ve Meclis Başkanlık Divanı Kâtibi Abdullah Çelebi’nin de katıldığı forumun devamında GTO Üyeleri ve Tacik firmaların bir araya geldiği “Tacik-Türk Firmalara Yönelik İkili Görüşme Organizasyonu” düzenlendi.