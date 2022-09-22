GTO’da seçim öncesi son meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) eylül ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

1 Ekim’de gerçekleştirilecek GTO Organ Seçimleri öncesinde gerçekleştirilen son meclis toplantısında 4 yıllık görev süreleri boyunca kent ticaretine yön veren 39. dönem meclis ve disiplin kurulu üyelerine plaket takdim edildi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep Ticaret Odasının 4 yıl boyunca Meclis Başkanlığı görevini yürütmekten dolayı büyük gurur duyduğunu ifade eden GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “4 yıllık görev süremizi geride bıraktık Çok gururlu olduğumu ifade etmek isterim. 39. dönem meclisinde sizlerle birlikte, sizlerin yanında 32 bini aşkın üyeye hizmet etme fırsatı bulduğum için çok gururluyum. Acısıyla, tatlısıyla, 100 yılda bir olacak pandemisiyle bir dönemin sonuna geldik. Artık yeni bir sürece girdik Seçim heyecanı başladı. 1 Ekim’de sandık başına giderek demokrasinin gereğini yapacağız. Biz ilk günkü heyecanla bu şerefli göreve yeniden talibiz Aynı şevk ve azimle şehrimize, üyelerimize hizmet etmeye de hazırız. Diliyorum ki dostluk ve kardeşlik içerisinde seçimimizi tamamlayarak ve yeni bir döneme, 40. döneme merhaba diyelim.” dedi.

Yıldırım: 53 ayı başarıyla geride bıraktık

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada Gaziantep Ticaret Odasının eylül ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası ve üyelerine hizmetle geçen 53 ayı kısaca değerlendirerek şunları söyledi:

“2018 yılının Nisan ayında gruplarımızın teveccühü ile bu özel meclisin üyeleri olduk Ülkenin en güçlü meslek örgütlerinden biri olan Gaziantep Ticaret Odasının 39. dönem meclis üyeleri olarak 53 ayı üyelerimize ve kentimize hizmetle, başarıyla geride bıraktık. Pandemi, ekonomik kriz, savaş gibi birçok zorlukla hep birlikte mücadele ettiğimiz gibi bu 4 yılda Gaziantep Ticaret Odasının hem yerel, hem ulusal, hem de dünya Odaları arasında başarılara imza atmasını sağladık. “EFQM 5 Yıldız” ödülü ile Türkiye’nin ilk ve tek 5 yıldızlı Ticaret Odası unvanını aldık.

Brezilya’da düzenlenen Dünya Odalar Yarışmasında da “sıra dışı projeler” kategorisinde Dünya Birincisi olduk. En son geçtiğimiz hafta ödül töreni yapılan, TOBB Akreditasyon Sisteminin 2021 Yılı Denetim Döneminde Ticaret Odaları arasında en yüksek puan alan 2. Oda olarak bir kez daha A Sınıfı Oda olduk. Tüm bu süreçte yönetim kurulumuza verdiğiniz destekten dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.”

Yıldırım: Ticari kredi arzındaki daralmaya çözüm bulunmalı

Ekonomide yaşanan sıkıntıları ve GTO üyelerinin talepleriyle oluşturulan raporu, geçtiğimiz haftalarda GTO ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Ticaret bakanlığı ile paylaştıklarını ve mevcut sorunlar için çözüm önerileri getirdiklerini aktaran Yıldırım, ticari kredi arzındaki daralmaya çözüm bulunması gerektiğinin altını çizerek, “Kredi arzında ne yazık ki daralma var Politika faizi düşüyor da kredi faizi niye düşmüyor diyoruz. Hatta bankalara kızıyoruz. Ama gelin görün ki yapılan pek çok düzenleme de bankaların maliyetini yükseltiyor. Bankalara ticari kredi büyümesinde getirilen menkul kıymet zorunluluğu, faiz sınırı ve kredinin kullanım yeri takibi gibi uygulamalar ticari kredi faizleri gerilese dahi arzı daralttığı için bizim finansmana erişimimizi zorlaştırıyor. Böyle bir bu tabloda da öngörülebilirlik zayıflıyor, sürekli maliyet hesabı, risk hesabı yapmak zorunda kalıyoruz’’ dedi.

Yaşanan sorunların neticesinde üretim, istihdam ve yatırımın olumsuz etkilendiğini ekleyen Yıldırım, şu şekilde devam etti:

“Ağustos ayında imalatta kapasite kullanım oranı 1,5 puan azalarak yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti. Üretimi olumsuz etkileyen konulardan biri de hiç şüphesiz küresel ihracat talebindeki düşüş. Özellikle Türkiye’nin en büyük pazarı olan Avrupa pazarında yaşanan resesyon buradan gelecek talebi olumsuz etkileyecektir. Son ayların rakamlarında da ihracat artış hızımızın düştüğünü görüyoruz. Gaziantep ağustos ayında %6,4 artış ile 918 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İhracatçılarımızın varlıklarını sürdürebilmesi için pazar yönetimi ve alternatif pazarlara yönelmeleri her zamankinden daha önemli bir hal almış durumda.”