banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Kritik maç: Başakşehir-Beşiktaş
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
Konsolosluktan Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı sürprizi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
2021’e Damga Vuracak 5 E-ticaret Trendi
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı

GTO üyelerine ABD-ŞİKAGO’da ofis fırsatı

Ticaret Bakanlığı desteği ve oda-borsaların katkılarıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ABD-Şikago’da kurulan TOBB Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) GTO üyelerine tanıtıldı.

GAZİANTEP 12.03.2021, 16:29
1
GTO üyelerine ABD-ŞİKAGO’da ofis fırsatı

Ticaret Bakanlığı desteği ve oda-borsaların katkılarıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ABD-Şikago’da kurulan TOBB Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) GTO üyelerine tanıtıldı.

ABD’de iş yapmak isteyen yatırımcılar için ‘tek durak ofis’ prensibiyle çalışacak TOBB Türkiye Ticaret Merkezinin tanıtım toplantısı TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan GTO Genel Sekreteri Baran Uçaner, küresel ekonominin geldiği noktaya baktıklarında artık sadece iç pazarlarda var olmanın işletmeler için yeterli olmadığını ve Şikago’da kurulan TOBB TTM’nin bu anlamda çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

“ABD, Gaziantepliler için çok önemli bir Pazar”

Gaziantepli işletmenin ABD Şikago’da yer almak için pek çok sebebi olduğunu ifade eden Uçaner, “Gazianteplinin dünyanın her yerine ayak basma gibi bir özelliği var. Aklına koyduğunu yapan, her türlü konjonktürde ve coğrafyada fırsatları görebilen Gaziantepli işletmeler için Amerika çok önemli bir pazar. Her şeyden önce Amerika ile güçlü ticaret partnerliğimizi daha da güçlendirip kalıcı kılmak için Şikago’da olmak son derece kritik. Gaziantep olarak 2020 yılında en fazla ihracat yaptığımız 2. Ülke Amerika 1,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişiz. TOBB TTM Şikago’nun sunduğu hizmetleri avantajımıza çevirmek bizim bu gücümüzü sürdürülebilir kılmak için önemli bir fırsat. Gaziantepli işletmeler için hem var olan sektörlerini geliştirmek, hem yeni sektörlere dair fırsatları görmek hem de böylesi bir pazar ile henüz tanışmamış olanlar için de önemli fırsatlar sunuyor TOBB TTM Şikago Bilhassa yurt dışı pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası pazarlara erişimi kolaylaşacak” dedi.

GTO Dış Ticaret İstihbarat Merkezleri ile üyelerinin her zaman yanlarında olduklarını da vurgulayan Uçaner, bu hizmete TOBB TTM Şikago’nun eklenmesiyle kent ve ülke ekonomisine değer katılacağını söyledi.

“Merkezimiz meyvelerini vermeye başladı”

TOBB TTM Şikago hakkında detaylı bir sunum gerçekleştiren ve katılımcıların sorularını yanıtlayan TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritoğlu ise hedef ülkelerde üye firmaları marka olarak güçlendirmek ve pazara girişlerini sağlamak için bu merkezleri kurduklarını, ilkinin de Şikago Türkiye Ticaret Merkezi olduğunu aktardı.

Merkezde başarı hikayelerinin oluşmaya başladığını söyleyen Ciritoğlu, “Merkezimiz meyvelerini vermeye başladı. Süreç ilerledikçe de çok daha başarılı işlere imza atılacağını göreceğiz. En önemli hedefimiz firmalarımızı burada kalıcı ve başarılı kılmak. Şikago, ABD’nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri. Burada kurduğumuz TOBB TTM Şikago’nun 4 ana stratejik hedefi var: Tedarik zinciri oluşturulması ve çeşitlendirilmesi, yeni satış kanallarının oluşturulması, ortak girişim ve teknolojik iş birliklerinin oluşturulması ve doğrudan yatırımlar Türkiye’deki firmalarımıza ‘tek durak ofis’ prensibiyle hizmet veriyoruz. Firmalarımızın ürettiği ürünlerin dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi ABD pazarına girişini ve pazarda tutunmasını, kalıcı olmasını kolaylaştıracak her türlü desteği sunuyoruz” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 29 68
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 28 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 26 62
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 26 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20