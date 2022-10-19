GTO üyeleri Fransa’da gıda fuarına katıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyelerinin sektörleri ile ilgili gelişmeleri küresel düzeyde takip edebilmeleri için yaptığı çalışmalara "Sial Paris Gıda Fuarı”na düzenlediği heyet organizasyonu ile devam etti.

GTO, üyelerinin sektörel gelişimlerine destek sunmak amacı ile 15-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Fransa’nın Başkenti Paris’te, dünyanın en büyük gıda fuarı organizasyonlarından biri olan ve iki senede bir düzenlenen SIAL Paris Gıda Fuarı’na, iş gezisi düzenledi. GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Korkmaz başkanlığında gerçekleştirilen fuar ziyaretine katılan oda üyesi 19 firma temsilcisi, bu gezi ile sektördeki küresel gelişmeleri yakından inceleme ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı buldu. Heyete başkanlık eden GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Korkmaz, sektörde dünyanın önde gelen gıda fuarlarından birinde gastronomi kenti Gaziantep’i temsil ettiklerini belirterek, ’’Gastronomi kenti Gaziantep’imizi GTO üyeleriyle birlikte bu fuarda temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. Bizim için oldukça verimli ve faydalı geçen fuar ziyaretimizde gıda sektöründeki son gelişmeleri yerinde inceleme, yeni iş bağlantıları kurma, yeni pazarlara açılman fırsatı elde ettik. Ayrıca SIAL Paris’te stant katılımcısı olan 35 Gaziantepli firmayı da tek tek ziyaret ettik. Bu organizasyonda firmalarımız, dünyanın yaklaşık 200 ülkesinden gelen firmalar ile birebir görüşme imkânı da buldu. Bu gibi fuarlara katılımı son derece değerli buluyoruz. GTO olarak fuar organizasyonlarına devam edecek, şehrimizi tanıtmak ve sektörlerimizin gelişimine katkıda bulunmak için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz’’ şeklinde konuştu.

GTO üyeleri organizasyonda ayrıca Dünya Türk İş Konseyini de ziyaret ederek Fransa’daki Türk iş insanları ile bir araya geldi, sektörel konularda bilgi alışverişinde bulunarak potansiyel iş birliklerini değerlendirdi.