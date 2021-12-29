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GTO, triko ve hazır giyim sektörüne “519” nitelikli iş gücü kazandırdı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından hayata geçirilen ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) desteklediği “Triko ve Hazır Giyim Sektörlerine Yönelik Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 29.12.2021, 12:28
GTO, triko ve hazır giyim sektörüne “519” nitelikli iş gücü kazandırdı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından hayata geçirilen ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) desteklediği “Triko ve Hazır Giyim Sektörlerine Yönelik Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi Projesi”nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında atölye eğitimi alan kursiyerlerin sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Delioğlu, 2018 yılında hayata geçirdikleri proje ile triko ve hazır giyim sektörüne nitelikli iş gücü sağlamak amacıyla 519 kişiye mesleki eğitim verdiklerini söyledi.

Gaziantep’in triko ve hazır giyim alanında çok önemli bir bilgi, beceri ve üretim kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Kemal Delioğlu, “Sektörün altyapısı güçlü ancak markalaşmak gibi, tasarım gibi, nitelikli iş gücü gibi, finansman gibi sıkıntıları mevcut. Önemli bir istihdam alanı olan sektörün hem nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap vermek hem de geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin ekonomik ve sosyal entegrasyonuna destek olmak için 2018 yılında, Gaziantep Ticaret Odası Triko-Örgü-Tığ İşi ve Çorapçılar Meslek Komitemizin öncülüğünde, UNHCR desteğiyle bu projeyi hayata geçirdik. GTO olarak bizim amacımız sektörün bugününden ziyade geleceği. Sektörün geleceğine yatırım yapıyoruz” dedi.

“Yeni bir vizyon oluşturduk”

Proje ile Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde Triko Atölyesi kurarak Triko Desen ve Örgü Mesleki Eğitimleri ile Hazır Giyim Stilistlik ve Tasarım Mesleki Eğitimleri’ne odaklandıklarını söyleyen Delioğlu, “Proje kapsamında kapasite geliştirme eğitimleri, danışmanlık ve mentörluk hizmetleri, Türkçe dil eğitimleri, bilgilendirme seminerleri ve ayakkabı tasarımı ve imalatı mesleki eğitimleri gerçekleştirdik. Moda sektörünün önde gelen isimlerini Gaziantep’te ağırlayarak kursiyer ve öğrencilerimize vizyon geliştirici atmosferler sunduk. Sektörün geleceği için yeni bir vizyon oluşturduk. Hem kendi vatandaşlarımız hem de geçici koruma altındaki Suriyelilerin faydalanmasını hedeflediğimiz proje kapsamında bugüne kadar sektöre nitelikli iş gücü sağlamak için 519 kişiye eğitim verdik. Bu projeyi başarıyla yürütmemizi sağlayan ve çok önemli destekleri olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine, lisemizin değerli yöneticilerine ve öğretmenlerine canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GTO, sektör için değer oluşturmaya devam edecek”

Proje kapsamında, Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde triko ve hazır giyim sektörlerine yönelik güncel teknolojik donanıma sahip, kalıp ve desen tasarım programlarını içerecek şekilde üç farklı atölye kurduklarını hatırlatan Kemal Delioğlu, “Triko ve Hazır Giyim Sektörlerine Yönelik Nitelikli İş Gücü Yetiştirilmesi Projesini başarıyla tamamladık. Fakat 2022 yılında da yeni projelerle, lisemizde kurduğumuz atölyelerle sektörün gelişimini destekleyecek, geleceğine yatırım yapacağız. GTO, sektör için değer oluşturmaya devam edecek” diye konuştu.

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