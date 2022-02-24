GTO Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden GTO 11 Nolu Katı-Sıvı Yakıtlar ve Enerji Meslek Komitesi Başkanı Necmi Alpay’ın anıldığı ve ailesinin de davet edilerek plaket takdim edildiği toplantıda konuşan GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Şehrimiz için çok değerli hizmetleri olan Necmi Alpay, GTO ailesinin çok önemli bir ferdiydi. Örnek kişiliğiyle, bilgi birikimiyle sözü her zaman dinlenen kıymetli bir dosttu. Maalesef bundan 46 gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, aramızda bulunan çok kıymetli ailesine de sabır ve baş sağlığı diliyorum. GTO ailesi olarak biz Necmi Alpay’ı asla unutmayacağız. Anısını saygıyla yaşatacağız” dedi.

Yıldırım: “Enflasyon toplumsal bir problem halini aldı”

Necmi Alpay adına düzenlenen törenin ardından konuşan ve GTO’nun yürüttüğü çalışmalar hakkında Meclis Üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Türkiye ekonomisinde en önemli sorunun enflasyon olduğunu belirterek “Ocak ayı enflasyon rakamları ekonomimizdeki en önemli sorunun halâ enflasyon olduğunu gösteriyor. Ocak ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,69’a çıktı. Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise yüzde 93,53’e yükseldi. Üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 45 puan Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki fark yüksekse bu TÜFE’nin daha da artacağının işaretidir. Üretici için en büyük sorun artık maliyet oluşturamama ve kârsızlık Enflasyon, tüm toplum kesimlerinin ortak çıkarına yönelik bir tehdittir. Toplumsal bir problem halini almış olan yüksek enflasyonun düşmesi için, üretici ve tüketici fiyatlarında denge sağlayacak, aradaki makası kapatacak politikalara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Yıldırım: “Savaş ekonomisini yürütmek zorunda kalacağız”

Yaptığı konuşmada Rusya-Ukrayna krizinin de olumsuz sonuçlarıyla karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Başkan Yıldırım, “Yaşadığımız tüm zorlukların yanına küresel piyasaları oldukça olumsuz etkileyen Rusya-Ukrayna krizi eklendi. Şu an dünya gündeminin ilk sırasında bu var. Ve bu durum en çok da ülkemizi ilgilendiriyor. Ne yazık ki bu krizden en çok etkilenen ülke de Türkiye olacak Ve önümüzdeki süreçte savaş ekonomisi yönetmek zorunda kalacağız. İki ülkenin Türkiye’nin gıda ithalatında yüzde 40, turizmde yüzde 25, doğalgaz ithalatında yüzde 50 payı var. Yüzlerce Türk yatırımı ve yürümekte olan müteahhitlik projeleri var. Krizin ülkemiz için enerji ve savunma boyutunun yanında özellikle tarım ve gıda açısından da büyük riskleri var. Dünya buğday ihracatı ortalama 200 milyon ton. Bu ihracatın yaklaşık yüzde 30’u Rusya ve Ukrayna tarafından gerçekleştiriliyor. Örneğin, Dünya un ihracatı şampiyonu olan Türkiye için bu büyük risk Tek temennimiz Rusya-Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözüme kavuşması” dedi.

Yıldırım: “50 dış ticaret uzmanı yetiştireceğiz”

Gaziantep’in ihracat başarısını sürdürülebilir kılmak için pek çok çalışma yaptıklarını ve bu çalışmaların Gaziantep ve ülke ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, hayata geçirdikleri proje kapsamında 50 dış ticaret uzmanı yetiştireceklerini söyledi.

Yıldırım, “Odamız bünyesinde kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile de firmalarımıza bir anlamda dış ticaret koçluğu yapıyoruz. Ve merkezimiz çok güzel başarı hikâyelerine imza atıyor. Yine merkezimizin koordinasyonunda bir başka programı daha devreye sokuyoruz. Alman Uluslararası İş Birliği Kurumunun (GIZ) finansal desteği ile yürüttüğümüz program kapsamında 50 kişiye 2 ay yoğun bir eğitim programı uygulayacağız. 70 saat Temel Dış Ticaret Uzmanlığı, 15 saat, Uygulamalı Pazar Araştırması, 30 saat İş İngilizcesi eğitimi vereceğiz. Sonrasında da bu kişileri Gaziantep’teki dış ticaret firmalarında istihdam edeceğiz. 5 ay süreyle brüt asgari ücret maaşları da projeden finanse edilecek” diye konuştu.