GTO MYM’den taksi şoförlerine “ücretsiz mesleki yeterlilik” belgesi

Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezi (GTO MYM), Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile imzaladığı yeni protokolle birlikte taksi şoförlerine ücretsiz Mesleki Yeterlilik Belgesi verecek.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GTO MYM, belgelendirme yaptığı alanları gün geçtikçe genişletiyor. “Her meslekte nitelikli ve kalifiye kişiler” sloganıyla yola çıkan GTO MYM, imzalanan son protokolle birlikte “Taksi Şoförü” alanında da belgelendirme ve sınav hizmeti sağlayacak ve taksi şoförlerine önemli avantajlar sunacak.

“Taksicilerin yetkinliği belgelenecek”

İmzalanan protokol hakkında konuşan GTO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, protokol sayesinde taksi şoförlerinin de ücretsiz bir şekilde GTO MYM’den mesleki yeterlilik belgelerini alacaklarını söyledi.

Taksi şoförlerinin mesleki yeterlilik sınav ücretlerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan ‘Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II’ çerçevesinde AB Hibe Fonu’ndan karşılanacağını belirten Duman, “Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile yapılan bu iş birliği ile sektör çalışanlarının mesleki yeterlilik belgesi alması teşvik edilecek. Bilindiği üzere önümüzdeki süreçte hemen hemen tüm meslekler belli kriterler çerçevesinde ve yetkinliği belgelenmiş kişilerce yapılacak. Biz de GTO MYM olarak bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İmzaladığımız bu protokolü çok kıymetli buluyorum”

Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ünal Akdoğan ise taksi şoförlerinin de GTO MYM aracılığıyla belgelendirilecek olmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, “İmzaladığımız bu protokolü çok kıymetli buluyorum. Taksi şoförlerimiz için de önemli bir fırsat sağladığımızı düşünüyorum. Bu iş birliği, tüm mesleklerde olması gerektiği gibi taksi şoförlüğü mesleğinin de daha yetkin ve işinin ehli kişilerce yapılmasına büyük katkı sunacak” diye konuştu.