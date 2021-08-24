GTO, gastronomi için sınav ve belgelendirme merkezi kuruyor

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi (GTO MYM), gastronomi sektöründe “Ulusal Yeterlilik Sistemini” teşvik etmek için VOC-Test Merkezi kuruyor.

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen VOC-TEST Merkezleri-III programı tarafından hibe almaya hak kazanan GTO VOC-Test Projesi için online tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman’ın katıldığı toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, mutfak kültürünün Gaziantep’teki önemine değinerek “Tüm dünya artık biliyor ki Gaziantep için mutfak kültürü, ticaret kültürü kadar önemli ve güçlü bir değerdir. UNESCO tarafından da koruma altına alınan mutfak kültürümüz öyle bir güç ki; eğer doğru kullanabilirsek, nesilden nesile doğru aktarabilirsek şehrin ekonomik gelişimi için de sosyal gelişimi için de katma değer oluşturabiliriz” dedi.

“Sektörün en önemli sorunu nitelikli iş gücü ve standart eksikliği”

GTO olarak Gaziantep’in bu gücünün farkında olduklarını ve bu doğrultuda hareket ederek proje ürettiklerini, çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, “VOC-Test Projesi ile sektör için yepyeni bir adım atıyoruz. Sektörün en önemli sorununun nitelikli iş gücü ve standart eksikliği olduğunu biliyoruz. Bir çok meslek grubunu içinde barındıran gastronomi sektörünün dünya standartlarında hizmet vermesi, nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, inovatif bakış açısı kazanması, kendini yenilemesi, gelişmesi ve vizyon kazandırılması gerek. Sektörün sosyoekonomik gelişimize sunacağı değer ancak bu şekilde artar” ifadelerini kullandı.

“ VOC-test merkezimiz en büyük çözüm ortağı olacak”

Proje kapsamında kurulacak olan “Gaziantep Ticaret Odası VOC-Test Merkezi”nin sektörün nitelikli iş gücü ve standardizasyon alanında en büyük çözüm ortağı olacağını belirten Yıldırım, “Birçok sektöre hizmet veren Gaziantep Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik Merkezimizin hizmet alanına VOC-Test Projemiz ile birlikte gastronomi de ekleniyor. Merkezimiz, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü bulma, hâlihazırdaki iş gücünün kalitesini artırma, mesleki yeterlilik belgesi alma, test ve belgelendirme hizmeti noktalarında en büyük çözüm ortağı olacak” şeklinde konuştu.

"AB’nin Türkiye’deki merkezi olacak”

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı ise toplantıda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki gastronomi merkezinin Gaziantep olduğuna dikkat çekerek bu alanda faaliyete geçirdikleri VOC-Test projesi ve Mesleki Yeterlilik konusunda beklentilerin çok üzerinde güzel işler yaptıkları için GTO’yu tebrik etti.

Mesleki yeterlilik sisteminin iş hayatında bir reform olduğunu belirten Balcı, “İş hayatında artık bireylerin bulundukları sektördeki yeterliliklerini okudukları okullarla değil, sektörün beklentisini karşılayan standartlardaki yeterlilikleri ile ispat ediyorlar. O nedenle ben mesleki yeterlilik sistemini iş hayatında bir reform olarak değerlendiriyorum. Gaziantep Ticaret Odası kendisi için çok doğru bir alan seçmiş. Bildiği, tecrübeli olduğu, bir kültür haline gelmiş gastronomi alanında standartları, yeterlilikleri belirliyor” dedi.

Belge ücreti hibe fonundan karşılanabilecek

Balcı ayrıca, GTO’nun Gastronomi alanında test ve belgelendirme yapma yetkisini aldıktan sonra bu sektörde verilecek belgelerin ücretini Mesleki Yeterlilik Kurumunun Koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından imzalanmış olan hibe fonundan karşılanabileceğini de ekledi.

Gaziantep Ticaret Odasını geçmişten gelen kültürü ile Yiyecek-İçecek, Turizm Sektöründe bu alana talip olduğu için tebrik eden Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman ise “Eğitim ile sektör arasında maalesef sıkıntılar var. Bu tarz projelerle bu problemin önemli oranda azalacağını düşünüyoruz. 2015 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve hayat boyu öğrenme kurumları açısından hazırlanan standartlar ve yeterlilikler müfredat olarak kullanılmak zorunda oldu. Gaziantep Ticaret Odasının da VOC-Test projesi kapsamında revize edeceği bu Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Yiyecek-İçecek sektöründe müfredatlara girecek” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından proje hakkında sunum gerçekleştiren GTO MYM Genel Müdürü ve VOC-Test Proje Koordinatörü Gülay Böler, gastronomi sektörüne şeffaf ve kalite garantili bir ölçüm ve sertifikasyon yapısı sağlayarak etkili, sürdürülebilir ve güvenilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemini teşvik etmeyi amaçladıklarını; kebapçı, pideci, pastacı ve genel alan görevlisi olmak üzere dört yeterlilikte akredite olunacağını ve Kebapçı ve Dönerci mesleklerinde Ulusal Meslek standardı ve Ulusal Yeterliliklerin revize edileceğini söyledi.

Gaziantep Ticaret Odasının hâlihazırda yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşu bulunduğunu belirten Gülay Böler, VOC-Test Projesi kapsamında kurulacak ikinci belgelendirme kuruluşu ile “Mesleki Yeterlilik” sistemine olan desteğin önemli oranda artacağını ekledi.

Proje ile aynı zamanda mesleki yeterlilik ve eğitimli personel bilincinin geliştirilmesi, genç çalışan ve kadın çalışan istihdamının da artırılması hedefleniyor.